Lo scorso giugno, Toyota ha sorpreso tutti presentando una Prius davvero esagerata. La 24h Le Mans Centennial GR Edition ci ha fatto scoprire il lato più sportivo della berlina ibrida, anche se – all’apparenza – si è trattato solamente di un concept.

Secondo la testata giapponese Best Car, però, questo prototipo potrebbe diventare realtà nel prossimo futuro. Sì, una Prius GRMN sarebbe effettivamente in fase di sviluppo.

Verso i 300 CV?

Stando a Best Car, la GRMN dovrebbe continuare ad utilizzare il 2.0 4 cilindri impiegato per la versione ibrida plug-in da 223 CV. Tuttavia, per fregiarsi effettivamente del badge più sportivo, la Toyota dovrebbe ricevere un notevole aumento di potenza, forse arrivando a superare i 306 CV della RAV4 ibrida plug-in.

Toyota Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition

Oltre al motore, la Casa giapponese dovrebbe rivedere anche l’estetica della vettura. Anche se è difficile attendersi le appendici aerodinamiche estreme del concept presentato a Le Mans, la Prius GRMN dovrebbe comunque distinguersi per un assetto ribassato, cerchi più grandi e paraurti più affilati. Inoltre, nell’abitacolo potremmo trovare finiture rosse, sedili specifici e grafiche ad hoc per la strumentazione.

Com’è fatta e quando arriva

Insieme alle modifiche al look e al motore della Toyota, la Prius più sportiva dovrebbe ricevere anche diversi miglioramenti al telaio. Secondo Best Car, gli ingegneri giapponesi aggiorneranno l’impianto frenante, le sospensioni e la risposta dello sterzo, oltre alla rigidità strutturale della carrozzeria.

Toyota Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition

Al tempo stesso, non è chiaro se la GRMN resterà a trazione anteriore o se si trasformerà in una 4x4. Un altro elemento tutto da scoprire è la data del possibile debutto. I media giapponesi non ne parlano, ma è possibile che i lavori siano solo all’inizio.

Per questo motivo, si potrebbe azzardare una presentazione tra il 2024 e il 2025. In ogni caso, è probabile che prima venga svelata la Supra GRMN, che è oggetto di speculazioni da diversi mesi e che potrebbe avere oltre 500 CV.