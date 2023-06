Sono aumentate anche le prestazioni - con una potenza complessiva del sistema ibrido arrivata a 223 CV - e si è scelto un linguaggio stilistico che differenzia la Prius dal passato e che inaugura un nuovo capitolo per quel che riguarda il design del marchio giapponese, anche per altri modelli che arriveranno in futuro.

La nuova Toyota Prius 2023 è più corta e più bassa del modello che sostituisce, ma è anche un po’ più larga e ha un passo più lungo. Parliamo di 460 cm di lunghezza, 178 cm di larghezza, 142 cm di altezza e 275 cm di passo. Il peso a vuoto dichiarato è di 1.545 kg, cioè 15 kg in più della precedente Prius in versione plug-in.

La vista laterale della nuova Prius riassume bene l’impostazione che i designer hanno voluto dare a quest’auto, con il cofano anteriore, il tetto e la coda collegati da una linea che non ha praticamente interruzioni. Il parabrezza è molto inclinato, così come il lunotto, e i due sono uniti da un padiglione che disegna un arco morbido, sostenuto visivamente dagli sbalzi corti all’estremità della carrozzeria e dalla coda tronca, da fastback.

Il coefficiente di penetrazione aerodinamica Cx è di 0.27, superiore a quello della precedente Prius ma abbinato a una sezione frontale minore, con il risultato di offrire una resistenza globale all’avanzamento più bassa. Le maniglie sulle posteriori sono integrate dietro al vetro e hanno la serratura elettrificata.

Il frontale è caratterizzato da una sottile fessura orizzontale che collega i fari a LED, con una protuberanza centrale che forma una sorta di becco, dove si trova il logo Toyota. Le superfici della carrozzeria sono movimentate da poche nervature, come la linea obliqua nella parte inferiore delle porte, e la coda è occupata in gran parte dalla fascia orizzontale nera che incorpora i fanali posteriori, sopra la scritta Prius, mentre il paraurti ha delle forme morbide, con raccordi tondeggianti.

Il bagagliaio della nuova Toyota Prius 2023 ha una capacità minima di 284 litri, non molto per un'auto di queste dimensioni. I passeggeri posteriori hanno una buona disponibilità di spazio per le gambe e in larghezza, meno per la testa, anche se è sui sedili anteriori che le persone più alte percepiranno di più la vicinanza del tetto. Rimanendo davanti, si nota anche che la visibilità laterale e in diagonale ha qualche angolo cieco, mentre la visuale posteriore dà meno problemi, nonostante il lunotto sia molto inclinato.

La posizione di guida è stata impostata con la strumentazione in alto e il volante spostato in basso, e infatti alcune "combinazioni" - tra le varie regolazioni disponibili - possono tener nascoste qualche informazione del display LCD TFT da 7", dietro alla corona.

Al centro della plancia c'è lo schermo da 12,3" del sistema infotelematico, con sotto i tasti fisici del pannello di controllo del climatizzatore, i vani portaoggetti e il tunnel centrale rialzato, con la leva a cloche della trasmissione e i pulsanti per le modalità di guida.

Sulla nuova Toyota Prius 2023 è stata aggiornata la piattaforma modulare TNGA (Toyota New Global Architecture), con un irrigidimento strutturale e un alleggerimento complessivo che hanno permesso di regolare le sospensioni con tarature diverse, per migliorare la dinamica di guida e il comfort. È stato inoltre abbassato il baricentro, tenendo presente anche l'ingombro della batteria da 13.6 kWh, contro gli 8.8 kWh della Prius plug-in precedente.

Il sistema di propulsione ibrido plug-in è formato da un 2.0 benzina 4 cilindri da 152 CV, abbinato a un elettrico da 163 CV, per una potenza complessiva del modulo di 223 CV e prestazioni che si traducono in un tempo di accelerazione nello 0-100 km/h di 6.8 s e 177 km/h di velocità massima. L'autonomia massima dichiarata in modalità 100% elettrica è di 86 km, fino a una velocità massima di 130 km/h.

Le prestazioni della nuova Prius sono dunque migliorate significativamente rispetto al passato, con un'erogazione che privilegia ancora di più il contributo dell'elettrico, facendo subentrare il termico in progressione, con una bella linearità. La stessa progressività si ritrova nella risposta del pedale del freno, molto riuscita perché non ha quella spugnosità che a volte ancora capita di sentire su altre auto ibride o elettriche.

Inoltre la Prius 2023 ha un sistema di rigenerazione attivo, capace di recuperare energia elettrica regolando la decelerazione del veicolo in base alle caratteristiche del percorso (salita, discese, curve) e ai veicoli che vi circondano. Capita così di percepire che, rilasciando l'acceleratore, la macchina rallenti di più o di meno in maniera autonoma, soprattutto nella guida in città.

Le sospensioni hanno una buona capacità di assorbimento, senza innescare troppo rollio o beccheggio tra le curve, dove si sente anche che la nuova Prius ha un bilanciamento neutro dell'assetto, con uno sterzo omogeneo, fluido. A velocità più elevate nell'abitacolo entra un po' troppo la rumorosità di rotolamento degli pneumatici, che misurano 195/50 R19.

Le modalità di guida migliori sono la Eco e la Normal, mentre la Sport - nonostante dia più reattività al pedale dell'acceleratore - fa salire un po' troppo i giri del motore termico, a scapito del comfort. Ci sono anche i tasti per viaggiare solo in elettrico (se la carica della batteria lo consente), o per lasciare che l'elettronica alterni in automatico il contributo del motore elettrico e di quello a benzina, oppure ancora per mantenere o ripristinare il livello di carica della batteria sfruttando di più il motore termico, per un successivo percorso in un centro urbano.

Tra gli assistenti alla guida ADAS, è un po' invasivo l'avviso di superamento del limite di velocità letto dai sensori, un sistema che sta per diventare obbligatorio e che si attiva ad ogni avviamento del veicolo, con la possibilità comunque di disattivarlo in seguito.

In questo primo test drive attorno ad Amburgo, in Germania, ho viaggiato per il 92% del tempo in elettrico, percorrendo 74 km con il motore a benzina spento e con la batteria che è scesa dal 95% al 9%. L'autonomia elettrica dichiarata nella scheda tecnica, quindi, è realistica.

Il consumo di elettricità è stato di 12.9 kWh/100 km, cioè quasi 8 km/kWh, mentre il computer di bordo ha registrato un consumo di benzina di 2.2 litri/100 km (circa 45 km/litro), che però non è cambiato quando ho azzerato la strumentazione per valutare l'efficienza del sistema ibrido a batteria scarica: faremo quindi ulteriori test in altre prove che faremo in futuro, quando avremo la macchina in Italia.

La potenza massima del caricabatterie di bordo di 3.3 kW non permette ricariche molto veloci della batteria, che può essere "rifocillata" anche dall'optional dei pannelli solari sul tetto dell'auto, che possono restituire circa 9 km al giorno - 70 km alla settimana - facendo riferimento all'irraggiamento solare medio del luogo giapponese scelto da Toyota per dare un riferimento.