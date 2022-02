Il cambio manuale sembra destinato a sparire nel prossimo futuro. Per ridurre lo stress (soprattutto nell’impiego cittadino) e nel tentativo di migliorare i consumi, i produttori stanno puntando sempre di più sulla trasmissione automatica, la quale è già l’unica opzione per tanti modelli.

Eppure, per Ford non è ancora arrivato il momento di dire addio a questa tecnologia. Piuttosto, potrebbe essere tempo di una sua “evoluzione”.

L’idea

La testata americana Musclecarsandtrucks.com ha scoperto un brevetto registrato dall’Ovale Blu negli Stati Uniti. Leggendo le descrizioni e osservato i disegni corredati archiviati nello United States Patent and Trademark Office, si capisce che Ford stia lavorando ad una trasmissione manuale senza leva della frizione. In che senso?

In pratica, le auto dotate di questo sistema manterrebbero la leva del cambio e la possibilità di innestare le marce manualmente. Tuttavia, non sarebbe presente il pedale della frizione, con quest’ultima che verrebbe attivata elettronicamente da un algoritmo. L’idea, quindi, sarebbe quella di conservare il classico feeling della cambiata togliendo, però, la preoccupazione di premere a fondo la leva per l’inserimento delle marce.

Dedicata alle Ford più “cattive”

Trasmissione e scatola del cambio conserverebbero sostanzialmente le stesse componenti di un cambio manuale normale. In più, Ford avrebbe previsto per alcuni modelli la presenza del pedale per effettuare cambiate più rapide. In contesti più “rilassati”, invece, il guidatore si potrebbe affidare all’elettronica.

Un sistema di questo tipo potrebbe essere utilizzato per qualsiasi tipo di powertrain, tanto che Musclecarsandtrucks.com ipotizza un possibile debutto sulla Bronco o sulle versioni sportive ST di Fiesta e Focus. E non è escluso che questo cambio manuale possa farsi vedere per la prima volta sulla nuova Mustang attesa nel 2023 e già pizzicata con foto e video spia nelle scorse settimane.