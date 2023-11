Sono passati già più di tre anni da quando BMW ha iniziato la sua rivoluzione a livello di design, qualcosa che ha creato lunghe discussioni tra i fan e i clienti di tutto il mondo. Tutto ha avuto inizio nel giugno 2020, quando la casa tedesca ha presentato la seconda generazione della Serie 4, dotata di una nuova griglia anteriore più grande, che inizialmente ha ricevuto più commenti negativi che positivi.

Questa auto, di medie dimensioni, è arrivata mesi dopo la presentazione della BMW Concept 4 al Salone di Francoforte 2019. Secondo l'azienda, la versione di produzione, nota come G22, presentava più dell'80% degli spunti di design del concept, compresa, ovviamente, la massiccia griglia a forma di rene.

Dalle discussioni che si potevano vedere online, sembrava che l'ultima nata in casa BMW sarebbe stata un flop. Ma così non è stato.

Numeri positivi

La questione può essere compresa meglio analizzando i dati di vendita dell'auto nel mondo. L'anno scorso BMW ha venduto circa 146.200 unità della nuova generazione in tutti i mercati.

Il totale delle unità, che comprende la versione coupé, la cabriolet, la Gran Coupé a 4 porte e la i4 elettrica, ha visto un aumento dell'87% rispetto ai risultati dell'intero anno 2021. La seconda generazione della Serie 4, infatti, è stata il sesto prodotto più venduto dell'azienda.

Le vendite globali della nuova BMW Serie 4 VS le concorrenti

Le critiche ricevute non hanno impedito alla casa di Monaco di presentare modelli ancora più "polarizzanti" per quanto riguarda il design. Nel mese di novembre 2020, infatti, è avvenuto il reveal del SUV BMW iX e delle sue strane proporzioni. Se la grande griglia della Serie 4 aveva scosso i forum online, il primo SUV completamente elettrico di BMW ha generato il caos.

L'iX non aveva nulla a che vedere con ciò che il marchio aveva presentato fino a quel momento. Non era solo una questione di dimensioni della griglia, ma dell'intero veicolo, che in particolare era anche all'opposto delle forme conservatrici delle sue rivali: l'Audi e-tron e la Mercedes EQC.

Le vendite globali di BMW e Mercedes nel mondo

Il risultato? L'iX è stato il SUV elettrico di grandi dimensioni più venduto al mondo l'anno scorso, battendo la e-tron (ora denominata Q8 e-tron) ed entrando nella top 10 mondiale dei SUV classici di grandi dimensioni più venduti.

I distruttori: nuova Serie 7 e XM

Il dibattito sulle forme audaci e uniche delle ultime BMW è andato avanti quando i designer del marchio hanno osato cambiare lo status-quo del brand. Fino ad allora, infatti, la rivoluzione riguardava soltanto modelli nuovi o poco venduti.

Le cose sono radicalmente cambiate quando è stata presentata al mondo la settima generazione della Serie 7, nell'aprile del 2022. L'ammiraglia doveva essere un prodotto intoccabile, visto lo stile conservatore dei clienti di questo segmento esclusivo.

Tuttavia, a riguardo BMW ha proposto un design e un posizionamento totalmente diversi per distinguersi dalla massa e riconquistare quote rispetto alla popolare Mercedes Classe S. Il risultato finora, a un anno dall'introduzione, non è stato così buono come nei due casi precedenti. La 7 è ancora indietro rispetto alla Classe S in termini di vendite in Europa, Stati Uniti e Cina.

Le vendite globali degli ultimi modelli BMW

A settembre il marchio aveva venduto 3.700 unità dell'ammiraglia in Europa, contro le quasi 10.300 unità della Classe S. Negli Stati Uniti, quest'ultima ha venduto 1,5 milioni di unità, pari cioè a 1,9 unità ogni 1 nuova Serie 7 venduta, mentre in Cina la proporzione era di 1 BMW per 3,4 Mercedes. Lo stesso vale per la i7 e la EQS.

La BMW XM, invece, è arrivata nel settembre 2022, portando con sé molte critiche a causa del suo design insolito e delle sue dimensioni massicce. Dopo sette mesi di disponibilità, la casa ha venduto 4.800 unità a livello globale, diventando il quinto modello M più venduto in Europa e negli Stati Uniti. Nella prima l'XM ha nettamente superato anche la Lamborghini Urus alla fine di settembre, con 2.237 unità contro le 1.481 del super SUV italiano.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.