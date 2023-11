Il lavoro sul restyling della BMW Serie 1 prosegue. Nuove foto spia hanno immortalato la variante più pepata (la M135i) in fase di test, con meno camuffamenti e qualche dettaglio in più in vista. Come sappiamo BMW ha lanciato l'attuale generazione della Serie 1 nel 2019, passando a una piattaforma a trazione anteriore, il modello rinnovato dovrebbe continuare ad adottarla ma dovrebbero essere in arrivo parecchie novità nella gamma motori.

Attualmente, la M135i monta un motore turbo a quattro cilindri da 2,0 litri che eroga la potenza di oltre 300 CV, ma stando ad alcune anticipazioni (non confermate) si potrebbe salire a 320 CV.

Ci sono quattro terminali di scarico

La Serie 1 più sportiva, che BMW potrebbe ribattezzare M140i, presenta una grande presa d'aria trapezoidale che occupa il paraurti anteriore sotto la griglia a rene. L'auto che vediamo nelle foto spia ha i fari di serie installati, ma i dettagli sono più difficili da distinguere.

BMW Serie 1 restyling, nuove foto spia dell'anteriore BMW Serie 1 restyling, foto spia del posteriore

I fanali posteriori rimangono coperti, probabilmente nascondendo un design rinnovato, ma BMW non è riuscita a nascondere i quattro terminali di scarico che spuntano dal retro.

Come sarà dentro

Le precedenti foto spia ci fanno intravedere l'abitacolo, sebbene BMW abbia ricoperto di tessuto nero il cruscotto, il volante, la scheda della porta lato guida, la console centrale e una parte dei sedili.

Le immagini rivelano che la Serie 1 restyling avrà un piccolo interruttore per il selettore del cambio e due porte di ricarica vicino al portabicchieri, oltre ad un cruscotto e un quadro strumenti ridisegnati.

BMW Serie 1 restyling, le foto spia dell'abitacolo

La cornice per il display centrale sembra più alta dello schermo del modello attuale, con una piega laterale che ricorda la configurazione a doppio schermo del cruscotto della casa automobilistica. Gli schermi sono probabilmente posizionati sopra le bocchette di ventilazione e gli interruttori fisici riconfigurati.

Non sappiamo ancora quando BMW svelerà la nuova Serie 1, ma il 31 dicembre si sta avvicinando rapidamente e mancano poche settimane al 2024. Non saremmo sorpresi se la rivelazione avvenisse all'inizio dell'anno prossimo.