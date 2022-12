E se il Tesla Cybertruck diventasse (anche) un SUV? Guardando alla storia recente del marchio e alla strategia dei concorrenti, non si tratta di un’ipotesi così remota.

Sfruttando l’onda del successo del pick-up elettrico (si parla di 1,6 milioni di ordini), Tesla potrebbe effettivamente lanciare un SUV, anche se la Casa non ha mai preso posizione con dichiarazioni ufficiali.

Praticità per nove

A immaginarsi il Tesla Cybertruck in versione SUV è Electrek, che ipotizza le stesse linee controverse del pick-up. Naturalmente, il SUV avrebbe la zona del cassone coperta e completamente sfruttabile, con una terza fila di sedili (e fino a 9 posti) piuttosto ampia per tenere alto il livello di praticità. Stile e tecnologia sarebbero sostanzialmente simili, così come la piattaforma e tutti i powertrain disponibili.

Tesla Cybertruck

L’eventuale prezzo di partenza non dovrebbe essere troppo lontano dai 49.900 dollari del Cybertruck con motore singolo, mentre il top di gamma con quattro motori elettrici potrebbe superare di poco i 110.000 dollari. In ogni caso, si tratterebbe di un modello più accessibile rispetto alla Model X, pur offrendo un look ancora più avveniristico e tante soluzioni inedite.

Cosa fanno i rivali

Come detto, non c’è ancora nulla di ufficiale, ma la mossa di un SUV basato sul Cybertruck sarebbe tutt’altro che azzardata. Del resto, Model Y e Model X sono versioni rialzate di Model 3 e Model S e anche la concorrenza ha adottato un modus operandi molto simile.

Rivian R1S

Basta guardare GMC e Rivian coi rispettivi Hummer EV e R1T. Entrambi i modelli hanno le relative controparti SUV con caratteristiche praticamente identiche al pick-up di partenza.

È chiaro, però, che prima di tutto toccherà al Cybertruck “originale”, col 2023 che potrebbe essere l’anno buono per l’inizio delle vendite.