La nuova fase della storia Maserati è iniziata nel 2020 con la presentazione della MC20 e degli ambiziosi piani per la conversione della gamma in elettrico: rispetto a quel piano, tuttavia, la Casa del Tridente ha accumulato un po' di ritardo, o meglio, spostato gli appuntamenti soprattutto con i veicoli elettrici che iniziano soltanto adesso a essere in dirittura d'arrivo.

Tutte le vetture della serie "Folgore", dal nome della piattaforma elettrica sviluppata per il passaggio all'elettrico della gamma, sarebbero dovute arrivare entro il 2023 ma si sono soltanto mostrate: per Grecale, GranTurismo e GranCabrio, MC20 e la nuovissima Quattroporte - che rinascerà esclusivamente elettrica - ora l'orizzonte è al 2024.

Ecco dunque le novità Maserati del 2024:

Maserati Grecale Folgore

La Maserati Grecale è stata concepita per portare Maserati ad aumentare la propria quota di mercato, entrando in uno dei segmenti più prolifici nel mercato dei SUV premium e la sua variante elettrica Folgore dovrebbe trasferire lo stesso principio nella transizione verso l'elettrico.

La presentazione è avvenuta, con il resto della gamma, nel 2022, e nell'aprile del 2023 ha fatto seguito un'apparizione al Salone di Shanghai, dove il pubblico ha potuto vedere dal vivo e conoscere le caratteristiche tecniche, ma l'arrivo in commercio si fa ancora attendere e ora è previsto per la prima metà del 2024.

Maserati Grecale Folgore

Lunga 4,85 metri, con passo di 2,90 metri e 535 litri di bagagliaio, Maserati Grecale Folgore si caratterizza per una batteria a 400 V con 105 kWh di capacità e due motori elettrici da 544 CV (400 kW) complessivi per un picco di coppia massima di 800 Nm.

Nome Maserati Grecale Folgore Carrozzeria SUV medio Motori elettrici Data di arrivo inizio 2024 Prezzi da definire

Maserati Quattroporte

La nuova berlina superiore elettrica non sarà , come negli altri casi, la variante a batteria di un modello offerto anche con motori classici, ma al contrario sarà la prima Maserati a nascere esclusivamente a zero emissioni. Purtroppo, oltre a questo non se ne sa ancora molto, per quanto il suo debutto sia atteso per l'anno venturo.

Maserati Quattroporte Fuori Serie Unica (2020)

Non si conoscono le dimensioni (quelle attuali sono abbondanti, con ben 5,25 metri di lunghezza) né dettagli sulla meccanica, anche se i vertici della Casa hanno fatto sapere che avrà uno stile insolito e punterà in modo particolare sull'efficienza. Naturalmente si parla di più varianti, di cui quella al vertice, la Trofeo, rimarrà un rifermento anche a livello di prestazioni e potrebbe superare i 1.000 CV di potenza.

Nome Maserati Quattroporte Carrozzeria berlina Motori elettrici Data di arrivo Seconda metà 2022 Prezzi da definire

Maserati GranTurismo e GranCabrio Folgore

Le rinnovate coupé e cabriolet sono state le prime a mostrare la versione elettrica ad alte prestazioni ma anche per loro l'arrivo effettivo in commercio, che doveva avvenire in questo 2023, dovrà attendere il 2024, l'anno in cui la scomparsa dei motori V8 dalla produzione Maserati lascerà il campo libero all'elettrico e al V6 Nettuno.

Maserati GranTurismo Folgore Foto spia laterale della Maserati GranCabrio Folgore

Per Maserati GranTurismo e GranCabrio Folgore 2024 c'è un powertrain a tre motori - due posteriori e uno anteriore - della potenza combinata di 760 CV e 1.350 Nm di coppia, alimentato da un pacco batterie con tecnologia a 800 V e 92,5 kWh di capacità. Qui la prova della coupé fatta in anteprima lo scorso febbraio.

Nome Maserati GranTurismo Folgore e GranCabrio Folgore Carrozzeria Coupé e Cabriolet Motori Elettrici Data di arrivo Prima metà del 2024 Prezzo Da comunicare

Maserati MC20 Folgore

La Maserati MC20 è in commercio nelle versioni berlinetta e spider Cielo. Ora l'unica versione che manca all'appello è l'elettrica, proposta con entrambe le tipologie di carrozzeria. Avrebbe dovuto debuttare nel corso del 2023 ma, come detto, tra ritardi e ridefinizioni della strategia ancora non si è fatta vedere.

Maserati MC20 Cielo

Anch'essa, come GranTurismo e gli altri modelli in attesa della loro variante a batteria, sfrutterà la piattaforma Folgore a tre motori e offrirà una potenza estremamente elevata che potrebbe superare anche i 1.000 CV di picco.

Nome Maserati MC20 Cielo Carrozzeria Cabriolet Motori benzina Data di arrivo Inizio 2023 Prezzi 260.000 euro

Maserati, il Tridente tra passato e futuro