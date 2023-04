È passato poco più di un anno dal debutto della Maserati Grecale, il SUV medio del Tridente, disponibile sia con classici motori benzina sia in versione Folgore, quella 100% elettrica. Proprio quest'ultima è tra le protagoniste del Salone di Shanghai 2023, dove è atterrata assieme a tutti i dettagli tecnici fino a oggi sconosciuti.

Se infatti conoscevamo già piattaforma - la Giorgio di origine Alfa Romeo, adattata per ospitare le batterie - lo stile e poco altro, con il debutto alla kermesse cinese la carta di identità della Grecale Folgore è completa.

La più potente

Partiamo proprio dal motore. Anzi, dai motori. La Maserati Grecale Folgore infatti ne monta due, uno per asse, da 205 kWh ciascuno per un totale di 410 kW, vale a dire 557 CV, cifra che la rende la più potente della gamma con 27 CV in più rispetto alla Trofeo. La coppia arriva a 820 Nm. I dati ufficiali parlano di 220 km/h di velocità massima e 4,1" per passare da 0 a 100 km/h. Non male per un SUV da quasi 2,5 tonnellate.

Maserati Grecale Folgore 3/4 anteriore

Ad alimentare i motori ci pensa un pacco batterie da 105 kWh a 400 Volt, ricaricabili fino a una potenza massima di 150 kW. In questo modo si passa dal 20 all'80% della capacità in 29 minuti, guadagnando 100 km di autonomia in 9 minuti. In totale l'autonomia dichiarata è di 500 km, calcolati secondo il ciclo WLTP.

Maserati Grecale Folgore, la batteria Maserati Grecale Folgore al Salone di Shanghai

A proposito di batterie: come avevamo già visto sono installate sotto il pavimento per tutta la larghezza del pianale, senza quindi una configurazione a "T" come - ad esempio - sulla MC20 Folgore.

Maserati Grecale Folgore, il posteriore

Ci sono poi 4 modalità di guida dedicate al SUV elettrico Maserati: Max Range, GT, Sport, Offroad, da attivare tramite il selettore sistemato sul volante. Modalità che cambiano risposta del motore, assetto (di serie sono presenti gli ammortizzatori ad aria), sterzo e altro ancora. In modalità Max Range - attivo in automatico quando la capacità della batteria scende sotto il 16% - limita la velocità massima a 130 km/h e la potenza del climatizzatore per massimizzare l'autonomia.

Come cambia

Parlando di estetica la Maserati Grecale Folgore si differenzia dal resto della gamma per alcuni dettagli. Certo, il più vistoso riguarda la mancanza degli scarichi, ma anche cerchi con disegno aerodinamico (dimensioni da 19 a 21 pollici), inserti in nero lucido nella calandra e dettagli color rame partecipano alla caratterizzazione estetica.

Maserati Grecale Folgore, i cerchi in lega Maserati Grecale Folgore, il frontale

In abitacolo l'ambiente è quello delle Grecale con motori termici, con l'aggiunta della scritta "Folgore" sulla plancia e sedili sportivi e altri elementi rivestiti in uno speciale materiale ecosostenibile (chiamato Econyl).

Il resto non cambia: strumentazione digitale da 12,3", monitor centrale da 12,3" e inferiore da 8,8", head-up display, assistente vocale, Android Auto e Apple CarPlay wireless, luci ambientali e così via. In più c'è l'app Maserati Charge, tramite la quale si possono gestire il precondizionamento della batteria, quello dell'abitacolo e pianificare i viaggi prevedendo soste per la ricarica delle batterie.

Maserati Grecale Folgore, gli interni

Prezzi e quando arriva

Ancora non sappiamo quando la Maserati Grecale Folgore sarà messa in commercio, né i prezzi, anche se dovrebbe posizionarsi al top della gamma superando i 118.400 euro della Trofeo.