La nuova vita di Maserati è partita con la MC20, la coupé sportiva chiamata - tra le altre cose - a portare al debutto il nuovo motore V6. Nome di battesimo: Nettuno. Una primizia rigorosamente fatta in casa che nel futuro lascerà spazio alle motorizzazioni elettriche, quelle della gamma Folgore.

Un elettrico già presente in quel di Maserati e che ha debuttato con la nuova generazione di GranTurismo, presentata qualche tempo fa in doppia veste: termica da una parte, "alla spina" dall'altra. Una doppia anima destinata a viaggiare fianco a fianco per qualche anno. Presente e futuro del Tridente che permette di non arrivare con ansia al fatidico traguardo del 2035 quando in Europa ci sarà lo stop alle auto benzina e diesel.

A sottolinearlo è Davide Grasso, ceo di Maserati, in un'intervista rilasciata a Repubblica. Parlando del 2035 ha infatti detto

Credo sia abbastanza irrilevante, almeno per noi. Ne prendiamo atto per far crescere il valore del marchio e dell’azienda. Dobbiamo ovviamente muoverci con anticipo perché il cambiamento sta accelerando ma ci troverà pronti

Cosa arriverà

Un elettrico che non fa paura, anzi, crea opportunità e vedrà arrivare numerosi nuovi modelli nei prossimi anni. Dopo la GranTurismo Folgore, in commercio a partire da luglio 2023, arriverà infatti la Maserati Grecale elettrica, pronta a debuttare al Salone di Shanghai per poi arrivare nelle concessionarie nel corso dell'autunno.

Maserati GranTurismo Folgore Maserati Grecale Folgore

Coppia di auto elettriche che nel 2024 accoglierà la GranCabrio Folgore e nel 2025 la nuova generazione di Quattroporte, quella della svolta definitiva. La prossima ammiraglia Maserati infatti:

Sarà solo elettrica come tutti i modelli che la seguiranno, a cominciare dalla nuova Levante. Dunque, dal 2025 tutta la gamma sarà elettrificata e dal 2030 solo elettrica

Elettrico di serie che beneficerà anche dell'ingresso di Maserati in Formula E

Il marchio aveva bisogno di una nuova definizione. Siamo nati in pista dove

abbiamo vinto un mondiale con Fangio prima di altri marchi italiani. Quale occasione migliore della Formula E con il suo altissimo tasso di innovazione che da sempre rappresenta il dna di Maserati?

ha sottolineato Grasso.

Davide Grasso

L'importanza delle speciali

Nell'intervista a Repubblica il ceo Maserati ha parlato anche del programma Fuoriserie, quello dedicato ai clienti più esigenti che vogliono un'auto unica e alla creazioni di one-off. Argomento già toccato da Davide Danesin, ingegnere capo di Maserati, in una recente intervista a Top Gear.

Maserati Project24

Grasso ha ribadito il concetto spiegando la filosofia che sta dietro alla decisione di puntare con decisione sulle personalizzazioni

In un’epoca dove tutti hanno accesso a tutto in tempo reale, l’auto personalizzata o meglio ancora unica, è un punto importante a patto di essere in grado di guidare la scelta. Solo così saremo in grado di fare la differenza. Come con “Project 24”, una supercar in progettazione ma già venduta sulla carta in 62 esemplari, il numero delle MC12 costruite in passato. Costo un milione di euro

Produzione che rimarrà sempre in Italia