Se il 2022 ha messo Maserati di fronte a problemi vari, sia produttivi (crisi dei semiconduttori) sia organizzativi (riassetto degli stabilimenti torinesi), per il 2023 si conferma un programma decisamente esaltante: nel corso dell'anno vedremo infatti l'atteso SUV medio Grecale, posticipato da novembre alla primavera prossima, e grandi novità tra le sportive, incluse le prime elettriche.

Per un Grecale che slitta, per fortuna di poco, lasciando al 2022 soltanto il debutto di Levante Hybrid e l'arrivo sul mercato della MC20, il resto del programma dovrebbe invece essere rispettato: cosa che ci auguriamo, perché il 2023 è proprio l'anno in cui prenderà il via la fase più importante del rinnovamento per la Casa del Tridente, con il debutto della piattaforma elettrica Folgore.

Ecco dunque le novità Maserati del 2023:

Maserati Grecale Folgore

Fondamentale per portare il marchio a diventare un costruttore "di volumi", anche tra le elettriche sportive, è la Maserati Grecale Folgore attesa al debutto nell'estate del 2023.

La piattaforma deriva dalla "Giorgio" di Alfa Romeo Stelvio, da cui eredita l'apprezzata dinamica, ma con misure un po' più abbondanti, passo di 2,90 metri e lunghezza di 4,85, per 535 litri di bagagliaio.

Maserati Grecale Folgore

La Maserati Grecale Folgore si caratterizza per una batteria da 105 kWh di capacità con funzionamento a 400 volt e l'utilizzo di due motori elettrici da 544 CV (400 kW) complessivi e un picco di coppia massima di 800 Nm.

Nome Maserati Grecale Folgore Carrozzeria SUV medio Motori elettrico Data di arrivo estate 2023 Prezzi da definire

Maserati GranTurismo

Lanciata oltre 10 anni fa e da poco tolta di produzione, la sportiva 2+2 Maserati GranTurismo rinasce in versione coupé con una nuova piattaforma, seguita a breve dalla scoperta GranCabrio.

Maserati GranTurismo Trofeo

Quanto alla meccanica, eredita dalla MC20 il potente 3.0 V6 Nettuno ma anteriore e con potenze dai 490 ai 550 CV.

Prevista la variante elettrica Folgore che sarà spinta da un powertrain Folgore a 3 motori da 1.200 CV e 450 km di autonomia.

Nome Maserati Granturismo/GranCabrio Carrozzeria coupé e cabriolet Motori benzina, benzina ibrido, elettrici (Folgore) Data di arrivo luglio 2022 Prezzi da definire

Maserati GranCabrio

Della Maserati GranCabrio, prevista al debutto proprio nel 2023, ci sono fiora solo le foto spia e alcune foto ufficiali della scoperta con capote in tela.

Maserati GranCabrio 2023

Nome Maserati GranCabrio e GranCabrio Folgore Carrozzeria Cabriolet Motori benzina, elettrici (Folgore) Data di arrivo Estate (Folgore: tarda primavera) Prezzi da comunicare

Per ora non si conoscono molti dettagli, ma a grandi linee si sa che la potenza dovrebbe avvicinarsi a quella del modello a benzina, quindi tra i 490 ai 550 CV. La GranCabrio Folgore a batteria punta a sua volta a riproporre i tre motori elettrici e i 1.200 CV della GranTurismo Folgore.

Maserati MC20 Cielo

La Maserati MC20 Cielo, variante aperta del bolide MC20, è la prima delle novità previste per il 2023 in ordine di arrivo. Le prime consegne sono attese infatti per gennaio 2023.

Maserati MC20 Cielo

La particolarità della MC20 Cielo, oltre al V6 Nettuno da 630 CV, è il tetto in vetro retrattile e oscurabile elettricamente. il prezzo è di circa 260.000 euro, vale a dire quasi 30.000 euro più della MC20 coupé. Della variante elettrica MC20 Cielo Folgore se ne parlerà più avanti.