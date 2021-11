La nuova Maserati GranTurismo continua a farsi vedere nelle strade modenesi. Questa volta, la nuova sportiva del Tridente non si fa solo guardare, ma anche “ascoltare”.

Il video di Varryx, infatti, permette di sentire le note del motore Nettuno della GranTurismo che si prepara ad un debutto ormai imminente.

Prima il V6, poi l’elettrica

Non è ancora a pieni giri, ma il borbottio in fase d’accelerazione fa capire che sotto al cofano di questa Maserati c'è un V6 molto speciale. Secondo rumors insistenti, la GranTurismo dovrebbe montare il sei cilindri Nettuno della nuova MC20.

Il 3.0 biturbo è capace di produrre 630 CV e 730 Nm di coppia, ma non sappiamo se Maserati agirà sull’elettronica limitandone la potenza. Il rischio, infatti, sarebbe quello di mettere in diretta competizione i due modelli, anche se la MC20 ha un look e un’attitudine maggiormente orientati all’utilizzo in pista.

Oltre al motore termico, comunque, la GranTurismo verrà offerta anche in versione 100% elettrica. Il powertrain da oltre 600 CV della GranTurismo Folgore si dovrebbe comporre di tre propulsori elettrici (uno sulle ruote anteriori e due nel retrotreno). Alimentati da un pacco batteria da 100 kWh, la Maserati potrebbe equipaggiare una tecnologia a 800 Volt per supportare la ricarica rapida.

Presentazione in vista

È già da qualche mese che la nuova GranTurismo si fa vedere con un sottile strato di camuffature. Per quanto ancora nascoste, le forme della nuova Maserati sono ormai piuttosto visibili e c’è da credere che manchi davvero poco alla presentazione ufficiale. Secondo alcuni rumors, il debutto potrebbe avvenire entro la fine dell’anno, mentre l’arrivo in concessionaria sarebbe previsto nel 2022.

Sempre nel nuovo anno vedremo la GranCabrio, la variante con tetto in tela che dovrebbe essere equipaggiata con gli stessi powertrain della coupé. Prima, però, potrebbe finalmente esordire la Grecale, il cui debutto, originariamente programmato per il 16 novembre, è stato rinviato alla primavera 2022 a causa della crisi dei chip.