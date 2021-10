Il debutto in anteprima mondiale di Maserati Grecale, fissato per il prossimo 16 novembre, è rimandato alla primavera del 2022 per la mancanza di componenti chiave come i semiconduttori.

Quella che può essere definita come una "seconda pandemia" per il mondo dell'auto fa quindi slittare la presentazione del SUV compatto che è praticamente pronto, ma non può essere prodotto nei numeri adeguati per soddisfare le richieste dei clienti. L'obiettivo di Maserati è ora quello di consegnare le prime Grecale entro il primo semestre 2022.

Ancora colpa dei microchip che mancano

Questo rinvio di quasi sei mesi rispetto alla data stabilita della presentazione, come riporta il comunicato ufficiale, è dovuto alla "situazione contingente relativa alle interruzioni della catena di fornitura di componenti chiave per completare il processo produttivo delle vetture".

La stessa nota diffusa da Maserati specifica appunto che il problema principale è proprio quello dei microchip che mancano e che non permettono di produrre i primi esemplari di serie della Grecale:

"In particolar modo, a causa della scarsità di semiconduttori, la quantità di produzione non consentirebbe di rispondere adeguatamente alla domanda globale attesa."

Elettronica di bordo e servizi digitali di nuova generazione

La Maserati Grecale, per stessa ammissione della Casa del Tridente, non può fare a meno dei chip ormai introvabili, essendo "un prodotto caratterizzato da contenuti estremamente innovativi in particolar modo per quanto riguarda la connettività e l’interfaccia uomo-macchina".

Sulla Grecale è infatti attesa la presenza tra le dotazioni di bordo di infotainment e quadro strumenti digitale di ultima generazione, oltre alla connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto e a innovativi servizi digitali.

Il 16 novembre scopriremo qualcosa in più della Grecale

Martedì 16 novembre non scopriremo quindi le forme definitive, i dati tecnici, i motori e probabilmente neppure i prezzi della Maserati Grecale, ma il Costruttore modenese conferma che nel giorno inizialmente stabilito per la Global Premiere sarà svelato qualcosa in più del nuovo SUV compatto.

Per il momento restiamo quindi con i rumor e le indiscrezioni che circolano da tempo e parlano di una Maserati Grecale elettrificata con motore 2.0 mild hybrid, propulsori a benzina come il V6 Nettuno per la Grecale Trofeo.

Non ci dovrebbe essere quindi spazio per il V8 delle sorelle maggiori, mentre nel 2023 sarà il turno della Maserati Grecale elettrica, a rimpolpare la famiglia "folgore" del Tridente che verrà inaugurata dalla GranTurismo prevista per il 2022.