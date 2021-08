La presentazione ufficiale della Maserati Grecale è attesa per la fine del 2021 e i suoi muletti continuano i test su e giù per l'Italia, finendo irrimediabilmente protagonista di foto spia. Quindi eccoci qua con nuove foto che ritraggono il SUV medio del Tridente, ancora pesantemente camuffato, durante prove su strada e alcune pause.

E proprio durante una sosta, grazie alle portiere rimaste aperte, ecco che riusciamo a dare un primo sguardo alla plancia della Grecale, con un grosso panno a coprirla praticamente tutta. Tra pieghe e altro però si riesce a intuire quello che sarà lo stile.

Come la sportiva

Zoomando le foto pubblicata da Walter Vayr su Facebook si nota come il volante della Maserati Grecale si ispiri a quello della MC20: parte centrale circolare e 3 corte razze sono facilmente visibili, così come le grosse palette al volante per gestire il cambio automatico. Aguzzando la vista si possono anche vedere i riflessi del quadro strumenti digitale, ben differente da quello della Levante e della Alfa Romeo Stelvio, dalla quale la Grecale riprenderà la piattaforma Giorgio.

Differente sembra essere anche la parte centrale della plancia, col monitor non inserito all'interno di una palpebra ma sistemato in stile tablet, come fosse "appoggiato" sulla sommità della plancia. Ultimo elemento da notare la forma della bocchetta dell'aria condizionata rettangolare.

Benzina, elettrificata ed elettrica

Per quanto riguarda l'esterno non ci sono grosse novità di stile rispetto alle foto spia pubblicate qualche tempo fa, con carrozzeria completamente ricoperta dalla pellicola mimetica a ricoprire ogni particolare. Il frontale sembra in linea con quello della Levante, così come gran parte della carrozzeria, eccezion fatta per il posteriore con il lunotto che sembra avere un andamento maggiormente verticale.

Per quanto riguarda le motorizzazioni la Maserati Grecale dovrebbe montare il 2.0 benzina mild-hybrid di 2 litri, col 3.0 V6 derivato dal Nettuno della MC20 come top di gamma. Nel 2022 sarà invece il turno della Grecale elettrica.