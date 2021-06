Maserati aggiorna i listini di Ghibli, Quattroporte e Levante aggiungendo gli allestimenti GT, Modena e Trofeo. Studiati in sinergia tra il Centro Stile Maserati e il Team di Sviluppo Prodotto, si caratterizzano per un design specifico e un equipaggiamento di serie ancora più completo abbinabile alle varie motorizzazioni dei modelli.

Gli allestimenti nel dettaglio

Partendo dalla versione GT, Maserati ne sottolinea “lo spirito urban, minimal e contemporaneo adatto ai cittadini del mondo”. Esso si distingue per gli inserti cromati, cerchi in lega da 18” (per Ghibli e Levante) e 19” (per Quattroporte). L’abitacolo, invece, presenta sedili comfort in pelle e Dark Mirror Trim su Ghibli, in radica su Quattroporte GT e Black Piano Trim per Levante.

Maserati Quattroporte GT MY 22

L’allestimento Modena è dedicato “a chi ama il mondo dello sport e per chi cerca un equilibrio tra eleganza, dinamismo e piacere di guida”. Effettivamente, il Modena è caratterizzato da un paraurti più sportivo con inserti in nero lucido e cerchi in lega da 20”. A bordo troviamo i sedili sportivi in pelle e Black Piano Trim per Levante e Quattroporte o Darko Mirror Trim per Ghibli.

In aggiunta, è disponibile l’allestimento Modena S che aggiorna l’estetica col Nerissimo Pack e le pinze dei freni rosse.

Maserati Levante Modena MY 22

Infine, c’è la versione Trofeo che, secondo Maserati, “rappresenta la massima performance del brand”. Si tratta dell’allestimento top di gamma e si connota per le finiture in fibra di carbonio, i cerchi in lega da 21”, pinze dei freni rosse e sedili sportivi in pelle naturale “Pieno Fiore”.

Motorizzazioni e disponibilità

I tre allestimenti sono accomunati dal nuovo logo Maserati sul cofano (che ha già esordito sulla MC20) e il nuovo Tridente sul montante C. Inoltre, ogni versione è identificata dalla scritta vicino alle tre prese d’aria laterali e nell’abitacolo.

Maserati Ghibli Trofeo MY 22

Il GT è disponibile su Ghibli e Levante con motorizzazione mild hybrid da 330 CV e nella Quattroporte con propulsore V6 da 350 CV. Il Modena si trova su Ghibli e Levante con V6 da 350 CV e Quattroporte da 430 CV, mentre il Modena S è abbinabile alle versioni più potenti. Il Trofeo è solo per le varianti equipaggiate con motore V8 biturbo da 580 CV.

Tutti gli allestimenti sono ordinabili a partire dal 1° luglio.