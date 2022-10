Dopo le foto spia di ieri la nuova Maserati GranCabrio si mostra per la prima volta tramite foto ufficiali. Scatti che ritraggono la sportiva con tetto in tela, sorella della nuova GranTurismo, ancora camuffata con pellicola mimetica ma senza elementi posticci sulla carrozzeria, permettendoci così di apprezzarne le forme.

Forme che, come sapevamo, sono in tutto e per tutto uguali a quelle della coupé, con la grande differenza concentrata nel tetto, qui in tela e retrattile. Niente copertura rigida e trasparente come sulla MC20 Cielo dunque, per limitare l'aumento di peso.

Quella con il V6

Protagonista delle foto è la Maserati GranCabrio con motore benzina, ovvero il V6 Nettuno della Casa che qui dovrebbe avere gli stessi 490 o 550 CV (a seconda delle versioni) della GranTurismo.

Ci sarà naturalmente anche la versione elettrica Folgore, mossa da 3 motori elettrici per un totale di 1.200 CV (760 CV scaricati a terra) e 1.350 Nm con batterie con tecnologia a 800 V e 92,5 kWh di potenza.

Obiettivo elettrico

Proprio la Maserati GranCabrio Folgore sarà la novità più importante e rappresenterà un nuovo tassello nella strategia Maserati, che conta di commercializzare solo e unicamente a batteria entro il 2030.