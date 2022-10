Quando si guida una spider si dice spesso che si viaggia "a cielo aperto" e sulla Maserati MC20 Cielo il discorso vale anche quando il tetto è... chiuso. Infatti il tetto di questa nuova sportiva del Tridente è realizzato con un vetro particolare, come vedremo fra qualche riga, e la sua presenza ha anche dato un carattere specifico all'estetica della carrozzeria, mantenendo intatte le prestazioni della MC20 coupé grazie alla presenza della scocca in fibra di carbonio.

Dietro a pilota e passeggero c'è sempre il motore 3.0 V6 Nettuno da 630 CV, che anche sulla MC20 Cielo permette di stare sotto i 3 secondi nell'accelerazione 0-100 km/h e di superare i 320 km/h di velocità massima.

Questo primo test drive è stato organizzato in Sicilia (nei dintorni di Noto, Ragusa e Modica), dove i frequenti cambi di asfalto e di tipologia di curve sono stati un ottimo banco di prova per valutare la messa a punto di sospensioni, sterzo, freni e controlli elettronici della MC20 Cielo.

Maserati MC20 Cielo: Esterni

I tecnici Maserati lo avevano detto già presentando il prototipo della MC20 coupé: la scocca in fibra di carbonio, sviluppata con Dallara, era pronta fin da allora a dare vita anche a una versione senza tetto. Oltre che a permettere la realizzazione di una MC20 completamente elettrica. Sulla Maserati MC20 Cielo quindi sono stati fatti pochi aggiornamenti, perché la rigidezza torsionale della scocca di partenza era già di ottimo livello, tanto da non dover rinunciare sulla versione spider alle scenografiche porte con apertura alare, verso l'alto.

Le dimensioni non sono cambiate rispetto alla coupé: 4,67 metri di lunghezza, 1,97 metri di larghezza (senza specchietti) e 1,22 metri di altezza. Facendo un paragone, la MC20 Cielo è una decina di centimetri più lunga rispetto ad altre supercar spider paragonabili. Come la Ferrari 296 GTS, ad esempio, che è la novità più recente di questa categoria, anche lei con un motore a 6 cilindri come la Maserati.

Per integrare il nuovo tetto della MC20 Cielo sono stati disegnati due rigonfiamenti sul cofano posteriore con un'inclinazione "lunga", che si innestano in fondo alla coda mettendo visivamente in evidenza la porzione centrale della carrozzeria, l'abitacolo. E dando l'impressione che la macchina sia ancora più vicina a terra della coupé, nonostante la quota massima in verticale sia la stessa: il tetto della Cielo è meno "curvo" e orienta lo sguardo più verso le fiancate, dove allo stesso tempo ci sono elementi un po' più alti, come i rigonfiamenti sopra le ruote posteriori. In prossimità delle prese d'aria per la meccanica, anche loro con geometrie diverse rispetto alla MC20 coupé.

Ci sono anche dei nuovi cerchi in lega diamantati, con un disegno a doppia X, e si possono richiedere dei cerchi in fibra di carbonio che sono più leggeri di 30 kg. È stato poi creato un colore specifico per la MC20 Cielo, che si chiama Acquamarina e vuole sottolineare il concetto della guida all'aria aperta, l'idea di essere a contatto con ciò che vi circonda. Lo si può scegliere dal programma di personalizzazione chiamato Maserati Fuoriserie, oltre agli colori della MC20: Grigio Incognito, Bianco Audace, Giallo Genio, Rosso Vincente, Blu Infinito, Grigio Mistero.

Maserati MC20 Cielo: Interni

Nell'abitacolo della MC20 Cielo si ritrovano i due schermi digitali della versione "chiusa", con diagonale da 10" sia per la strumentazione che per l'infotainment e con l'impianto audio dell'italiana Sonus Faber, a 12 altoparlanti.

In più ci sono gli aggiornamenti introdotti con il Model Year 2023 della MC20 coupé, come le nuove leve di comando dietro al volante e diversi pulsanti per l'accensione delle luci, e il selettore rotante per le modalità di guida, che è diventato digitale. Il volante in Alcantara e carbonio poi è di serie, con il testo blu sulla sinistra per mettere in moto il motore.

Maserati MC20 Cielo: Guida

Con una scocca in fibra di carbonio come quella della MC20, che permette alle sospensioni di dare il meglio per posizionare le ruote sulla strada con grande precisione e che sopporta i carichi della guida sportiva anche togliendo - sulla MC20 Cielo - il contributo strutturale del tetto, gli ingegneri hanno potuto "ammorbidire" il carattere della versione spider sapendo di non perdere efficacia e piacere di guida (aggiungendo 65 kg di peso totale dell'auto rispetto alla coupé).

Il risultato è che la MC20 "senza tetto" invoglia ancora di più della coupé ad andare a cercarsi strade tortuose, anche con asfalti non perfetti, che di solito non metterebbero in difficoltà una supercar. L'assetto di questa Maserati infatti segue le ondulazioni, non costringe ad alzare il piede perché non si perde precisione nelle traiettorie, con un pedale del freno che dà una fiducia sconvolgente per ritardare le staccate fin dentro le curve e uno sterzo pulito, oltre che velocissimo, preciso e lineare, nel senso che non viene sporcato dalle irregolarità della strada.

Si finisce così a mangiarsi i chilometri con un ritmo - un flusso di guida - entusiasmante, in totale confidenza con le sensazioni trasmesse dalla parte "telaistica". A quel punto ci si concentra sul motore, che per essere un turbo moderno ha il pregio di avere una personalità che lo contraddistingue, perché cambia erogazione in maniera netta salendo di giri, invogliando guidare cercando "gli alti" e gestendo questo suo carattere esplosivo. Potendo poi contare su un cambio doppia frizione a 8 marce veloce, preciso, fluido.

Ci vorrebbe solo una modalità di guida in più, completamente personalizzabile. Sul percorso tortuoso di questo test drive, ad esempio, mi sono trovato benissimo con il motore nella posizione GT, ma avrei voluto delle soglie più permissive per i controlli elettronici di trazione e stabilità, come quelle della posizione Sport del selettore, o anche del tutto disattivate come in Corsa, senza però dover accettare le calibrazioni così cattive nell'erogazione e anche nella risposta della trasmissione. Più adatte ad altre strade, o alla pista.

Stesso discorso se avessi guidato sul bagnato: mi sarebbe piaciuta avere motore e cambio in Wet ma più libertà con traction control e ESC per il divertimento di guida, e anche un tasto per avere il suono riservato solo a Sport o Corsa. Suono che, di suo, sulla MC20 Cielo è leggermente diverso dalla MC20 coupé sopratutto per le geometrie specifiche delle prese d'aria legate al nuovo cofano posteriore. Su questa versione spider, però, secondo me ci stava lavorare anche su componenti come collettori di aspirazione o scarico per caratterizzare ancora di più la voce del V6 Nettuno nella guida a tetto aperto.

Maserati MC20 Cielo: Curiosità

Il tetto della Maserati MC20 Cielo non ha un meccanismo di apertura e chiusura elettroidraulico, ma completamente elettrico, cosa che gli permette di essere più veloce e anche più silenzioso. Lo si può azionare anche con l'auto in movimento fino a a 50 km/h e inoltre, a tetto chiuso, dà la possibilità di avere un contatto con l'esterno riducendo gli svantaggi di una copertura tradizionale in vetro in termini di comfort termico.

Si tratta infatti di un vetro elettrocromico che si attiva premendo un tasto sul touchscreen centrale facendo passare corrente elettrica che può allineare in un'unica direzione i cristalli liquidi all'interno di una pellicola messa tra due lastre di vetro, oppure lasciarli in posizione casuale, determinando così una condizione di trasparenza oppure opacità del vetro. È una tecnologia chiamata PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal) realizzata insieme all'azienda Webasto che funziona in una forbice di temperature tra -30°C e +85°C. Si tratta anche del tetto in vetro più grande nella categoria delle supercar, con oltre 0.5 m2 di superficie.

Maserati MC20 Cielo: Prezzi

Questa Maserati spider ha un prezzo superiore di circa 30.000 euro rispetto alla coupé, con un listino che per la MC20 Cielo parte da quasi 269.560 euro contro i 238.810 euro della MC20.