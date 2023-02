Vi ricordate la Maserati Alfieri, la concept presentata nel 2014 e poi rimasta tale? Siete ancora affascinati dalle sue linee e vorreste fortissimamente mettervela in garage? Bene, in quel di Modena hanno pensato di accontentarvi. Basta chiamare il reparto Fuoriserie della Casa del Tridente e firmare l'ordine.

Mi spiego meglio. In un'intervista rilasciata a TopGear da Davide Danesin l'ingegnere capo di Maserati ha parlato dei piani futuri della Casa, all'interno dei quali ci sarà sempre più spazio per one-off e modelli a tiratura limitatissima e super esclusivi. Così i clienti più facoltosi potranno ordinare la Maserati dei loro sogni personalizzata fin nel minimo dettaglio, creando così un modello 100% originale, unico e irripetibile. Oppure accaparrarsi uno dei pochi pezzi disponibili delle prossime special del Tridente.

100% originali

Rieccoci quindi all'inizio: se avete amato alla follia la Maserati Alfieri e ancora oggi non vi date pace per l'abbandono del progetto - anche se, diciamolo, la nuova GranTurismo ne riprende alcuni elementi - potreste chiamare in quel di Modena e commissionare il progetto. Il limite in questi casi è dettato unicamente dal budget a vostra disposizione.

Maserati Alfieri Concept

Oppure potreste ripescare ancora più in là nel tempo e chiedere di rifare la mitica Boomerang, basandola sulla meccanica della MC20. O creare linee che in Maserati non ci sono mai state.

Serie limitata

Se da una parte quindi quello delle one-off sarà un filone che Maserati intende cavalcare, dall'altra c'è quello delle special. Modelli a produzione ultra limitata. Nella sua intervista Danesin ha citato modelli come Lamborghini Countach LPI 800-4 e la Ferrari Daytona SP3.

Lamborghini Countach LPI 800-4 La Ferrari Daytona SP3 vista dal vivo

Bolidi speciali destinati a una clientela selezionatissima, con design ultra ricercati e meccaniche di primissimo ordine. A fare da apripista in tal senso ci ha già pensato la Project24, bolide da 740 CV dedicato esclusivamente alla pista basato sulla MC20 e prodotto in appena 62 esemplari.