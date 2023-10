Come era facile aspettarsi, una parte consistente delle novità Audi per il 2024 sarà rappresentata da berline e SUV elettrici, ma non tutte.

In quello che si annuncia come l'anno con la maggiore offensiva di prodotto nella storia del brand (e che recupera i ritardi dovuti ai problemi di produzione del passato recente) la Casa infatti ha ancora più di qualche cartuccia da sparare con i motori endotermici, soprattutto quelli ad alte prestazioni.

Le nuove Audi a batteria sono però la vera rivoluzione e il piatto forte: dagli aggiornamenti della Q4 e-tron ormai imminenti all'evento clou con il lancio della Q6 e-tron e della A6 Avant e-tron, fino a tutta una serie di novità (tra cui la nuova A4, che diventa A5) che riempiranno 12 mesi quasi senza respiro per il marchio dei Quattro Anelli.

Ecco tutte le novità 2024 di Audi:

Audi RS3 restyling

Attesa da qualche parte nel 2024, la versione aggiornata della RS 3 Sportback dovrebbe essere caratterizzata soprattutto da novità estetiche e di assetto: modifiche alla mascherina, alla grafica dei fari, alle grembialature e allo scudo posteriore, in pratica tutto ciò che appare coperto nelle foto spia.

Audi RS 3 Sportback restyling, le foto spia al Nurburgring

Le immagini sono state catturate pochi mesi fa al Nurburgring, dove l'ultimo upgrade della compatta ad alte prestazioni è stata avvistata durante i test. Non ci sono indiscrezioni sul motore cinque cilindri 2.5 turbo, che potrebbe anche rimanere invariato con i suoi 400 CV.

Nome Audi RS 3 Sportback Carrozzeria berlina 5p Motori benzina Data arrivo 2024 (da definire) Prezzi da definire

Audi Q4 e-tron 2024

L'aggiornamento del SUV elettrico compatto Audi Q4 e-tron è stato annunciato a settembre con apertura degli ordini da ottobre e arrivo in concessionaria tra dicembre e il gennaio 2024. Si tratta di un upgrade di sostanza, che interessa sia le dotazioni sia le performance elettriche, autonomia compresa, e interessa naturalmente anche la versione Sportback.

Audi Q4 e-tron Model Year 2024 Audi Q4 e-tron Sportback Model Year 2024

Le novità principali sono la batteria ottimizzata da 77 kWh, con potenza massima di ricarica di 175 kW in Corrente Continua (40 kW più del modello precedente) e appena 28 minuti per passare dal 10% all’80%.

La gamma riorganizzata parte dunque non più dalla versione 40 bensì dalla 45 con autonomia di 562 km, 22 in più, nel ciclo WLTP, e 286 CV (+82 CV) di potenza per uno 0-100 km/h sceso da 8,5 a 6,7 secondi. La 45 è disponibile anche con trazione integrale quattro sempre da 286 CV (+31 CV), dopodiché c'è la 55 e-tron che passa da 299 a 340 CV e vanta uno 0-100 km/h da 5,4 secondi.

Nome Audi Q4 e-tron ed e-tron Sportback Carrozzeria SUV 5p Motori elettrici Data arrivo ottobre 2023 (ordini), dicembre/gennaio 2024 (consegne) Prezzi da comunicare

Audi A5 Sportback e Avant

La più importante novità non elettrica del 2024 segna un cambiamento epocale, anche se soltanto di immagine. Dopo decenni, Audi cambia al sigla alla sua media di successo facendola "scivolare" sul numero dispari. Se prima infatti A5 indicava le derivate coupé della A4, ora racchiude l'intera famiglia dei modelli medi con motori endotermici, per via di una nuova politica di naming che lascia i numeri pari ai futuri modelli elettrici.

Nuova Audi A5 Sportback, le prime foto spia Nuova Audi A4/A5, le nuove foto spia

La nuova Audi A5 è già stata avvistata sia nelle versione berlina, che prenderà il nome di Sportback andando quindi a sostituire anche la coupé a quattro porte, sia in quella familiare Avant, ma la data della presentazione ufficiale ad oggi non è ancora stata definita. Avranno motori mild hybrid a benzina e Diesel e ibridi plug-in. Non mancheranno le versioni ad alte prestazioni S ed RS fino ad almeno 450 CV.

Nome Audi A5 Sportback e A5 Avant Carrozzeria berlina e station wagon Motori benzina e diesel mild hybrid e plug-in hybrid Data di arrivo 2024 (periodo da definire) Prezzi -

Audi A6 e-tron e A6 Avant e-tron

Seconda per importanza soltanto alla Q6, la media elettrica A6 e-tron rappresenta un altro passaggio epocale per Audi, che inizia da qui a elettrificare i suoi modelli storici. Ci si aspettava di vederla in veste definitiva entro la fine di quest'anno e potrebbe ancora essere così, per ora dobbiamo accontentarci ancora delle convincenti concept car del 2022.

Audi A6 e-tron Concept Audi A6 Avant e-tron concept

Il nuovo modello sarà basato sulla nuova piattaforma PPE, sviluppata da Audi insieme a Porsche, motore posteriore o doppio per le versioni quattro e un'inedita architettura elettrica ad alta efficienza. La vedremo, anzi, le vedremo, però soltanto alla fine del 2024 sebbene le versioni definitive stiano già girando da un po' anche nelle varianti ad alte prestazioni.

Nome Audi A6 e-tron e A6 Avant e-tron Carrozzeria berlina e station wagon Motori elettrici Data di arrivo fine 2024 Prezzi -

Audi Q6 e-tron

Il lancio del nuovo SUV medio elettrico è l'evento centrale del 2024 di Audi e per questo avverrà all'incirca a metà anno, tra la fine del primo e l'inizio del secondo semestre 2024. Si tratta del modello che porta al debutto la piattaforma PPE , la prima architettura elettrica nativa sviluppata da Audi, pur con la partecipazione di Porsche che l'adotterà a partire da Macan E.

Audi Q6 e-tron, le foto ufficiali del prototipo

Della Q6 e-tron conosciamo ormai il design quasi definitivo, anticipato dal prototipo ufficiale nella fotografia, l'illuminazione high tech e gli interni con tre display (tra cui un centrale da ben 14,9"), che abbiamo visto di persona al Salone di Monaco a settembre. Si sa anche che Audi ha previsto una variante Sportback, ma che questa dovrebbe arrivare un po' più avanti.

Nome Audi Q6 e-tron Carrozzeria SUV 5p Motori elettrici Data arrivo metà 2024 (presentazione) Prezzi da definire

Audi RS 7

Come spiegato a proposito della prossima erede della A4, anche per la A6 non elettrica ci sarà una migrazione verso il numero "7". Lo confermano gli avvistamenti di questa berlina filante, che dovrebbe essere la nuova RS 7, ma senza il portellone tipico delle Sportback.

Audi RS 7 2024, le prime foto spia

Questo modello non è ancora stato citato tra i numerosissimi lanci del 2024, ma le indiscrezioni dicono che potrebbe essere quantomeno mostrato nella sua forma finale. Dovrebbe avere un motore ibrido plug-in e almeno 630 CV.

Nome A7/RS 7 Carrozzeria berlina 4p Motori benzina e diesel mild hybrid e plug-in hybrid Data arrivo 2024 (reveal) Prezzi da definire

Audi Q8 restyling

Un anno dopo aver accolto nella sua famiglia l'elettrica Audi Q8 e-tron, vale a dire la prima e-tron aggiornata e ribattezzata, tocca al modello Q8 "classico" concedersi il restyling di metà carriera, concentrato soprattutto su frontale e fari.

Audi Q8 restyling (2023)

Cambiano la calandra Singleframe ottagonale coi nuovi listelli verticali, il disegno dei proiettori HD Matrix LED, i fanali posteriori dinamici Oled e gli scarichi. La gamma a benzina va dal 55 TFSI da 340 CV alla SQ8 con i lV8 da 4,0 litri e 507 CV, mentre a gasolio abbiamo i Diesel mild hybrid 45 TDI e 50 TDI da 231 CV e 286 CV e 600 Nm. Versioni plug-in hybrid e RS Q8 in arrivo un po' più avanti.