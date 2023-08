Negli ultimi 13 anni, l'Audi RS6 è stata venduta solo nella versione Avant e l'ultima RS6 berlina è stata costruita nel 2010, montando lo stesso V10 della Lamborghini Gallardo e dell'Audi R8. L'Audi RS6, però, tornerà in versione berlina nel 2025 e questa volta sarà completamente elettrica.

Stessa piattaforma della Porsche Macan EV

Secondo il sito britannico AutoCar, l'Audi RS6 berlina elettrica sarà in vendita nel 2025, un anno dopo il lancio della A6 e-tron. La RS6 EV è già stata avvistata nei test e dovrebbe avere una potenza significativamente maggiore rispetto alla versione con motore a combustione attualmente in vendita.

Come la A6 e-tron, la RS6 elettrica sarà basata sul nuovo telaio Premium Platform Electric (PPE) del Gruppo Volkswagen. La prima ad utilizzare questa piattaforma, lo ricordiamo, sarà la Porsche Macan elettrica, che debutterà verso la fine di quest'anno.

Proseguono i test sulla RS 6 elettrica

A febbraio vi avevamo mostrato le foto spia dell'Audi RS 6 e-tron. Già si vedevano le forme da berlina coupé, come quelle del concept A6 e-tron, ma a rendere speciale quell'esemplare era l’impianto frenante con dischi maggiorati e pinze rosse che lasciava ipotizzare un assetto sportivo.

Audi A6 e-tron Concept

Ancora adesso possiamo solo immaginare che la RS 6 e-tron sarà più potente dell’Audi A6 e-tron mostrata come concept. Il prototipo svelato in Cina, al Salone di Shanghai 2021, erogava la potenza di 470 CV e 800 Nm, essendo equipaggiata con due motori elettrici, e prometteva di scattare da ferma a 100 km/h in meno di 4 secondi.

Maggiori informazioni arriveranno nelle prossime settimane, quindi continuate a seguirci per saperne di più.