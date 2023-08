La Bentley Continental GT restyling sta continuando i collaudi al Nurburgring. L'Inferno Verde è il terreno di prova scelto dagli ingegneri inglesi per la messa a punto del modello più performante di tutta la gamma, che sarà rinnovato nei prossimi mesi, con un possibile debutto previsto nel 2024.

A darci un aggiornamento sugli sviluppi della Bentley è il video spia di CarSpyMedia.

Diventa ibrida?

La Bentley è spremuta a dovere tra i cordoli del circuito, tanto che in più di un'occasione la vediamo "scodare" in uscita dalle curve. Alla guida piuttosto aggressiva, però, non segue un sound degli scarichi particolarmente brutale. Anche perché, secondo alcuni rumors, la Continental GT potrebbe adottare un V8 biturbo ibrido plug-in, con la parte termica e quella elettrica in continuo "dialogo" per sprigionare la massima potenza.

A proposito di potenza, è possibile che il restyling porti con sé un importante incremento rispetto ai 549 CV del 6.0 V8 attuale.

Le novità per esterni e interni

Piccoli ma evidenti i cambiamenti di design previsti per la "nuova" Continental GT. Come nelle precedenti foto spia, possiamo notare una griglia leggermente più piccola sul davanti, a cui si aggiungono dei fari rotondi dalla forma leggermente diversa e simile a quella vista sulla Bacalar. Anche il loro posizionamento appare cambiato, con le luci che sembrano installate più in basso.

Bentley Continental GT restyling, le nuove foto spia

Nel posteriore, la Continental GT aggiornata avrà fanali posteriori leggermente più grandi e un paraurti modificato. I terminali di scarico ovali sono ancora presenti nella parte inferiore.

Le novità degli interni restano tutte da scoprire. Crediamo che siano probabili piccoli aggiornamenti, soprattutto per quanto riguarda il sistema di infotainment. L'attuale generazione ha debuttato nel 2017 per il Model Year 2018 ed è possibile che Bentley riveda grafica e funzionalità.