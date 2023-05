Il motore W12 ci sta per lasciare per sempre. Lo avevamo anticipato in un articolo dedicato qualche settimana fa (trovate il link a fondo pagina) e oggi Bentley - uno degli ultimi brand all'interno del Gruppo Volkswagen a utilizzarlo ancora - ha annunciato un'ultima edizione speciale della propria gamma in tiratura limitata.

Si chiama Speed Edition 12 e con una serie di abbinamenti cromatici eleganti e sportivi è stata pensata per dire definitivamente addio all'iconico motore, dopo 20 anni di carriera.

Versioni uniche

Il nuovo pacchetto limitato Edition 12 può essere configurato su tutti i nuovi ordini realizzati a partire dagli allestimenti Speed di Bentayga, Flying Spur, Continental GT e Continental GT Convertible.

Per rendere uniche le rarissime auto dotate di questo speciale allestimento, i designer hanno scelto di arricchire tutte le carrozzerie, all'esterno, di un badge dedicato con la scritta Edition 12, abbinato a una placca del motore numerata e alle pinze dei freni di color argento - non disponibili solitamente per le altre Bentley.

Bentley Speed Edition 12 Bentley Speed Edition 12 Bentley Speed Edition 12

Insieme, i progettisti hanno deciso di equipaggiare le auto con il pacchetto esterno nero, quindi con finiture e mancorrenti al tetto di colore scuro, abbinato a cerchi in lega da 22 pollici sempre neri lucidi.

Gli interni, invece, sono stati ulteriormente impreziositi dalle luci di benvenuto con scritta "Edition 12" e dalle soglie d'ingresso illuminate. Allo stesso tempo, anche i sedili in pelle sono stati rivestiti interamente a mano dagli artigiani specializzati della divisione Mulliner, gli stessi che si sono occupati dei rivestimenti e delle cuciture dei sedili, disponibili in diversi colori.

Bentley Speed Edition 12 Bentley Speed Edition 12 Bentley Speed Edition 12

Il modellino

Ma il vero protagonista di questa ultima edizione speciale delle Bentley con il W12 è il modellino in scala del 15% rispetto all'originale - realizzato in alluminio prelevato da un vero blocco motore - e fornito di serie in abbinamento a ciascuna auto.

A tal proposito, di Bentley Speed Edition 12 verranno prodotti solo 120 esemplari di ciascuno dei quattro modelli, assicurando che diventi un tributo raro e ricercato a un motore che ha alimentato le auto dell'azienda per due decenni.