Il nome Azure in Casa Bentley rappresenta un pacchetto speciale che da oltre 70 anni allestisce le auto inglesi con il massimo desiderabile in termini di comfort e lusso. Scelto dai clienti più esigenti, si tratta di una garanzia fin dai primi anni del secolo scorso.

Per celebrarlo, la divisione Mulliner, quella che produce le auto one off, ha presentato di recente un pacchetto di accessori unico rievocativo di quei tempi. La prima auto prodotta è stata una Continental GT color avorio, con pregiati interni in pelle rossa e legno, in omaggio a una Continental R-Type del 1953. Ecco come è fatta.

Classica ma sportiva

La nuova Bentley Continental GT Azure si ispira in tutto e per tutto al modello originale degli anni '50. Partendo dagli esterni, il colore avorio, dal nome Old English White, è stato abbinato a cerchi in lega da 21 pollici bruniti e alla griglia anteriore a nido d'ape cromata.

L'abitacolo di questa Continental GT Azure è stato rivestito in pelle marrone Cricket Ball, invece dei sedili rossi della R-Type, e abbinato a pregiati inserti in legno di radica di noce con una finitura a pori aperti.

La nuova Bentley Continental GT Azure vicino alla Continental R-Type del 1953 Gli interni della nuova Bentley Continental GT Azure Gli interni della Bentley Continental R-Type del 1953

Parlando degli optional, il pacchetto Azure ha portato su questa speciale Continental, realizzata per il parco stampa inglese della Casa, quasi tutto il listino.

Per esempio, tra le dotazioni sono stati inseriti i sedili anteriori massaggianti in sei impostazioni diverse, il sistema Bentley Dynamic Ride con barre antirollio attive, il cruise control adattivo, l'assistente al cambio corsia, l'assistente alla guida autonoma nel traffico e le telecamere a infrarossi per pedoni, ciclisti o animali, oltre che l'immancabile head up display.

La Bentley Continental GT Azure ispirata alla Continental R-Type del 1953 La Bentley Continental GT Azure ispirata alla Continental R-Type del 1953

L'auto storica

La R-Type Continental ha debuttato nel 1952, con un 6 cilindri in linea da 4.6 litri, in grado di produrre 153 CV, affermandosi come una delle auto a quattro posti più veloci che una persona potesse acquistare. Ne sono stati prodotti soltanto 208 esemplari.