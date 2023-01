La divisione "su misura" Mulliner di Bentley celebra il trionfo della Continental GT3 alla 12 Ore di Bathurst del 2020, con due Continental GT S Bespoke. Anche se sono passati più di due anni da quel trionfo, la Casa britannica ha deciso di aspettare fino al lancio australiano della Continental GT S (avvenuto pochi giorni fa) per presentare queste edizioni speciali, entrambe ispirate all'auto da corsa numero 7.

Dopo un 2022 da record durante il quale il brand di Crewe ha costruito 500 auto speciali Mulliner, la divisione ha iniziato in grande stile anche il 2023. Ecco come sono fatte.

Come sono fatte

La prima Bentley Continental GT S Bespoke è stata realizzata in colorazione verde mela, con tetto nero a contrasto. Per le rifiniture della carrozzeria sono stati scelti i dettagli scuri, estesi poi sulla parte inferiore del paraurti, sulle calotte degli specchietti laterali e sul bagagliaio.

Il nero lucido ha sostituito tutte le cromature cromate lucide standard dell'auto, mentre un numero 7 è stato dipinto sulla griglia frontale per richiamare l'auto da corsa vincitrice. Sul frontale più in basso è stato montato uno splitter, insieme a delle minigonne laterali e a un diffusore posteriore in fibra di carbonio.

Bentley Continental GT S by Mulliner Bentley Continental GT S by Mulliner Bentley Continental GT S by Mulliner

All'interno, per i sedili è stato scelto un rivestimento sportivo con finiture in pelle verde mela e sui poggiatesta è stata cucita la dicitura "Bathurst". Gli esperti Bentley si sono occupati anche di modificare le due soglie di ingresso, che sono state dotate di illuminazione LED e scritta dedicata "One of Two", per ricordare la rarità di queste due versioni. Allo stesso tempo, anche il cruscotto è stato rivestito in fibra di carbonio e il numero 7 vincente è stato inciso sulla consolle centrale, insieme ai nomi dei piloti.

Bentley Continental GT S by Mulliner

La seconda Continental GT S è stata, invece, verniciata in colore Silver Tempest, per ricordare anche in questo caso la Continental GT3 di seconda generazione, presentata verso la fine del 2017. Anche per questa sono state scelte tutte le finiture esterne in nero lucido cromato, insieme a un abitacolo unico.

Con il V8

Entrambe le auto sono state scelte dalla Casa in versione con motore V8 biturbo da 4,0 litri, forte di 550 CV e 770 Nm di coppia, per un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4 secondi. Trattandosi, infine, della versione S, entrambe le auto in edizione speciale sono state equipaggiate di serie con un impianto di scarico sportivo.