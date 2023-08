Manca sempre meno al debutto della nuova Maserati GranCabrio. Dopo la lunga serie di test in ogni condizione climatica, la prossima generazione dell’elegante decappottabile di Modena sembra essere pronta alla presentazione in veste definitiva.

A dimostrarlo ci sono delle foto spia inedite che mostrano una versione senza camuffature: un chiaro segnale di quanto il suo esordio sia davvero imminente, forse già alla Monterey Car Week prevista dall’11 al 20 agosto, l’evento più glamour della costa californiana che culminerà nel Concorso d’Eleganza di Pebble Beach proprio il 20 agosto.

È già una “Trofeo”

Le foto spia mostrano un esemplare grigio di GranCabrio, con tanto di cerchi e inserti neri sulla carrozzeria. A spiccare sono anche i terminali cromati e i sedili in pelle nera, mentre sopra le feritoie laterali in corrispondenza del passaruota s’intravede la scritta “Trofeo”.

Le nuove foto spia della Maserati GranCabrio

Come la variante coupé, quindi, anche la GranCabrio delle foto dovrebbe avere il 3.0 V6 Nettuno da 550 CV. Nella Granturismo, questa versione scatta da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 320 km/h.

In ogni caso, la GranCabrio sarà declinata anche nella variante elettrica Folgore. Anche in questo caso si attendono valori sostanzialmente identici alla Granturismo, con tre motori elettrici per un totale di 830 CV e una batteria da 92,5 kWh.

Le foto spia della Maserati GranCabrio Folgore

Come detto, il debutto di questa Maserati potrebbe avvenire quasi in concomitanza con quello della MCXtrema, una variante della MC20 dedicata esclusivamente alla pista, la quale sarà svelata il 18 agosto in occasione dell’evento The Quail all’interno della Monterey Car Week. Sarà lo stesso per la GranCabrio e per la relativa declinazione Folgore? Lo scopriremo.