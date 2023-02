La prima Audi A6 elettrica della storia è attesa nei prossimi anni. Secondo recenti indiscrezioni riportate da Autocar, ottenute nel corso di un'intervista al designer del Brand dei Quattro Anelli, Marc Lichte, il suo debutto potrebbe addirittura essere anticipato alla prima parte del 2024.

Prima di tutto, dovrebbe essere presentata in versione station wagon, con la motorizzazione intermedia a trazione integrale e in un allestimento molto tecnologico. Successivamente, poi, dovrebbero arrivare le versioni base e la super sportiva RS da oltre 600 CV. Ecco tutto quello che sappiamo.

Una nuova base

Nel corso dell'intervista, il designer Audi è sceso nei dettagli riguardo diversi aspetti di questa nuova auto premium. Lichte, in particolare, ha affermato che l'Audi A6 e-tron, sia in carrozzeria berlina che wagon, sarà basata sulla nuova piattaforma PPE (Premium Platform Electric) realizzata in collaborazione con Porsche, fondendo le attuali piattaforme J1 e MEB.

La nuova base sarà la stessa di altri modelli cardine del Gruppo, come l'imminente Audi Q6 e-tron e la prossima Porsche Macan - che ha recentemente subito un ritardo nello sviluppo a causa dei problemi software che stanno affliggendo la multinazionale tedesca.

Il posteriore dell'Audi A6 Avant e-tron concept La meccanica dell'Audi A6 Avant e-tron concept

La nuova piattaforma PPE ospiterà un pacco batterie modulare, posizionato sotto a tutto il pavimento dell'auto, con una capacità massima di circa 100 kWh. Grazie a nuove tecnologie condivise con tutto il Gruppo, le nuove celle dovrebbero essere in grado di gestire la ricarica in corrente continua fino a un massimo di 270 kW di potenza, quindi in grado di garantire un'autonomia di 300 km in appena 10 minuti.

Lichte ha affermato che, grazie alla modulabilità del pacco batterie disposto lungo tutto il telaio, la prima Audi A6 a zero emissioni dovrebbe offrire anche delle dimensioni interne e una capacità di carico ampiamente comparabili con l'attuale generazione termica.

L'Audi A6 Avant e-tron concept

Durante la stessa intervista, si è poi espresso riguardo la A6 anche il capo del marketing del prodotto Audi, Niko Martens, che per concludere ha affermato che la nuova piattaforme PPE permetterà un margine di manovra e di flessibilità più ampio per i progettisti, garantendo un aumento di volumi interni tale da permettere anche la presenza di un bagagliaio frontale (il frunk) su alcuni modelli.