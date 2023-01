Mercedes e BMW hanno già presentato le loro ammiraglie del futuro con l’EQS e l’i7. Audi deve fare ancora la propria mossa, ma Ingolstadt fa capire a chiare lettere che è pronta a compiere il grande passo molto presto.

Ad Autocar, Marc Lichte, il direttore del design del brand, ha dichiarato che l’A8 elettrica è vicina, col debutto potrebbe avvenire nel 2024.

Un concept che dal gusto di teaser

Per avere un’idea della A8 e-tron (questo il nome più probabile), basta guardare il concept Grandsphere presentato nel 2021. Secondo Lichte, il prototipo si avvicinerà molto allo stile del modello definitivo, tanto che lo definisce “un vero e proprio teaser”.

Audi Grandsphere concept

Basata sulla piattaforma PPE sviluppata insieme a Porsche, l’A8 e-tron dovrebbe ereditare le proporzioni e lo stile del concept, anche le sue misure potrebbero essere ridimensionate.

Il prototipo, infatti, è lungo ben 5,35 metri, con un passo di 3,19 m e un’altezza di 1,39 m. Probabilmente Audi renderà meno estreme queste misure, anche se potrebbe concepire in un secondo momento un modello a passo lungo pensato per alcuni mercati, tra cui USA, Emirati e Cina.

Autonomia e potenza prevista

Per il momento, Audi non si sbilancia sulle specifiche tecniche della futura A8. Come riferimento, comunque, possiamo prendere i dati della Grandsphere, che utilizza una batteria da 120 kWh e due motori elettrici (uno sull’asse anteriore e uno su quello posteriore) per la trazione integrale una potenza complessiva di 721 CV e 960 Nm.

Le proporzioni quasi da granturismo dell'Audi Grandsphere concept

L’architettura a 800 Volt permette di ricaricare fino a 270 kW e di passare così dal 5% all’80% in 25 minuti. L’autonomia stimata è di oltre 750 km, mentre l’accelerazione 0-100 km/h è inferiore ai 4 secondi. Probabilmente, l’A8 di serie potrebbe essere proposta con versioni meno potenti e più efficienti, mentre il top di gamma dovrebbe avere effettivamente intorno ai 700 CV per non sfigurare al cospetto della EQS 53 AMG da 761 CV.

Resta da capire se l’arrivo della e-tron cancellerà l’A8 termica o se i due modelli coesisteranno fino al 2026, anno in cui Audi presenterà solo nuove elettriche.