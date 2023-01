L’attuale generazione di Audi A3 è arrivata nelle concessionarie nel 2020 ed è ormai vicina a un primo aggiornamento.

Il restyling dovrebbe riguardare l’intera gamma e tra le novità attese sembra esserci anche l’arrivo di una variante allstreet. Si tratta di un nome ripreso dalla sorella più piccola A1 e che identifica un modello con assetto rialzato e look da crossover.

Per l’avventura

A diversi mesi dall’ultimo avvistamento, le nostre spie sono riuscite a intercettare un esemplare in prova nel Nord Europa. Le foto mostrano un prototipo sostanzialmente identico a quello visto a più riprese nel 2022, con una mimetizzazione che avvolge tutta la carrozzeria dal paraurti in giù.

Audi A3 allstreet, le foto spia sulla neve

È evidente che Audi modificherà il frontale e il posteriore dell’auto inserendo nuove prese d’aria e dettagli – forse – in plastica grigia per dare all’A3 Sportback un aspetto ruvido e quasi da fuoristrada. Al tempo stesso, dato che potrebbe trattarsi della versione restyling, ci si attende una nuova grafica dei fari, un nuovo design dei cerchi in lega e qualche novità tecnologica per l’abitacolo.

Anche ibrida plug-in

Non ci sono informazioni ufficiali sulle motorizzazioni, anche se in precedenza l’A3 allstreet era stata ripresa con un doppio sportellino che lasciava immaginare la presenza di una configurazione ibrida plug-in. Nella gamma dell’Audi, comunque, dovrebbero essere confermati anche i motori mild hybrid a benzina e, almeno per qualche anno, i diesel.

Il dettaglio del frontale dell'Audi A3 allstreet

È da capire se la Casa porterà sulla allstreet le sue motorizzazioni più potenti, ossia la S3 col 2.0 da 310 CV e la RS 3 col 2.5 5 cilindri da 400 CV. È probabile, però, che soprattutto quest’ultima resti riservata alle sole versioni Sportback e Sedan. In ogni caso, non dovremo attendere molto prima di sapere ogni dettaglio su questa A3, che potrebbe farsi vedere senza veli già nel corso del 2023.