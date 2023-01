Solitamente il ciclo di vita di un'auto è così composto: presentazione, restyling (dopo circa 3 anni), pensione e arrivo della nuova generazione. Non mancano naturalmente eccezioni e tra queste pare esserci l'Audi Q7, ammiraglia dei SUV non elettrici della Casa presentata nel 2015 con la seconda generazione, aggiornata nel 2019 con novità estetiche e tecnologiche.

Novità che faranno parte anche del nuovo restyling, atteso nel corso del 2023. Nell'attesa di scoprire su cosa si concentrerà esattamente ecco arrivare alcune spy photo dei muletti dell'Audi Q7 rinnovata, coperti in alcuni punti da classici camuffamenti.

Ultima prima dell'addio

Prima di cercare di capire quali saranno le novità meglio fare un passo indietro per capire perché il grosso SUV dei 4 Anelli non verrà rinnovato con una terza generazione. La spiegazione è semplice: in quel di Ingolstadt hanno deciso di produrre solo auto elettriche a partire dal 2026. Rinnovare quindi in maniera profonda un modello destinato a scomparire nel giro di 3 anni sarebbe anti economico.

Quindi ecco il secondo restyling per l'Audi Q7, per la quale sono previste nuove luci LED anteriori e posteriori assieme a una griglia ridisegnata, probabilmente con elementi in grado di aprirsi e chiudersi in automatico per raffreddare al meglio il motore o migliorare l'aerodinamica.

Ritocchi estetici che non modificheranno profondamente l'aspetto del SUV tedesco, per il quale - almeno così pare guardando le foto - non ci saranno particolari novità in abitacolo. La plancia dovrebbe quindi mantenere il doppio monitor per infotainment e climatizzatore, affiancato dalla strumentazione digitale.

Solo elettrificata?

Detto che di sicuro l'Audi Q7 restyling non sarà elettrica, per questo c'è la famiglia e-tron, il SUV dei 4 Anelli potrebbe lasciare definitivamente per strada le motorizzazioni puramente termiche per concentrarsi su powertrain ibridi, confermando le unità mild hybrid (sia benzina sia diesel) e plug-in.

Per saperne di più non ci resta che aspettare la presentazione ufficiale, prevista entro la fine del 2023.

