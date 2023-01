L'ultima volta che abbiamo visto un'Audi A4 Avant camuffata i fanali posteriori erano ancora piccolissimi e la griglia aveva la metà inferiore coperta. Ora, in queste nuove foto spia non ci sono coperture ingombranti e i fanali posteriori sembrano pronti per la produzione.

Sguardo al posteriore

È facile notare il design dei fanali posteriori, soprattutto quando il conducente frena e aziona l'indicatore di direzione. Le sottili lenti incorporano strisce LED orizzontali di colore rosso e arancione alla base, con elementi a parallelogramma più in alto; non è chiaro se le luci siano collegate al portellone con un riflettore rosso. Passando al frontale, abbiamo la nostra migliore visione della griglia più ampia della A4.

Fanali posteriori Audi A4 Avant Frontale Audi A4 Avant

La griglia non scende più fino alla parte inferiore del fascione. Le linee della carrozzeria sotto il rivestimento ai bordi del fascione mostrano elementi di forma triangolare per le prese d'aria angolari, che dovrebbero essere più piccole di quelle del modello attuale.

Interni e motorizzazioni

Questa serie di immagini non ci porta dentro la Audi A4 Avant, ma gli scatti precedenti hanno rivelato una disposizione significativamente diversa con display digitali rettangolari sfalsati per gli strumenti e il sistema di infotainment.

Interni Audi A4 Avant

La distanza è abbastanza ampia da escludere la possibilità di unire i due display in un unico schermo, per cui la wagon sarà certamente digitale, ma non avrà l'effetto di un abitacolo completamente in vetro.

Le opzioni di propulsione sono ancora in gran parte un mistero, anche se è garantita l'alimentazione ibrida. Audi si sta impegnando a passare all'elettrico e questa generazione dovrebbe essere l'ultima A4 Avant con motori a combustione.

A quando il suo debutto

La prossima A4 Avant potrebbe essere lanciata senza la controparte berlina che la accompagna. Inoltre, potrebbe ricoprire il ruolo della A4 fino al suo arrivo, la A5 Sportback di un modello completamente elettrico.