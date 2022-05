L'Audi A3 con assetto rialzato torna a farsi vedere, impegnata in una sessione di test sull'asfalto del Nurburgring, in attesa di svelarsi al pubblico senza camuffature, rivelando così il proprio nome completo. Che potrebbe non essere Audi A3 Allroad bensì Audi A3 Allstreet, riprendendo il suffisso recentemente portato a battesimo dalla (ex) A1 Citycarver.

Un piccolo ma significativo cambiamento di naming, che sulla compatta di Ingolstadt dovrebbe portare in dote la caratterizzazione estetica della sorella minore, fatta di elementi in plastica a protezione di alcune parti della carrozzeria e assetto rialzato.

Anche "quattro"?

Al di là delle modifiche della carrozzeria, tutte debitamente coperte dalla classica pellicola mimetica, l'Audi A3 Allstreet non dovrebbe presentare particolari novità meccaniche mantenendo, al di là di un fine tuning all'assetto, dovuto alla maggior luce da terra. Come per la Sportback poi dovrebbe esserci la possibilità di avere anche la trazione integrale quattro. Di conferme non ce ne sono, ma trattandosi di una variante con assetto rialzato avrebbe molto senso, con alla "base" dell'offerta versioni a trazione anteriore.

Per quanto riguarda le motorizzazioni dovrebbero essere confermate quelle della A3 "normale", fatto salvo il 2.5 5 cilindri della RS 3 mentre, come confermato dalla presenza di uno sportellino sulla parte anteriore della fiancata dei muletti fotografati tempo fa, dovrebbero esserci anche versioni ibride plug-in.

Ancora non sappiamo con esattezza quando avverrà il debutto dell'Audi A3 Allstreet, ma tutto lascia presagire che la compatta ad assetto rialzato sarà una delle novità Audi attese per il 2022.