Audi aggiorna quattro dei suoi modelli in vista del debutto dei model year 2023, previsto per la fine di maggio a partire dalla A1 citycarver per finire con Audi Q7 e Q8. Ecco tutte le novità, modello per modello.

Addio citycarver, benvenuta allstreet

Nuovo nome per il modello dal look fuoristradistico della famiglia A1: la citycarver diventa Audi A1 allstreet. Un cambio di nomenclatura che lascia intatti gli highlights dell'auto, come l'assetto, il design ispirato all'offoroad ma anche l'infotainment e gli ADAS derivati dalle sorelle maggiori. Confermate anche le motorizzazioni della citycarver: 3 cilindri 1.0 TFSI con potenze di 95 o 110 CV e il quattro cilindri 1.5 TFSI da 150 CV, entrambe con cambio manuale a 5 o 6 marce e S tronic a doppia frizione e 7 rapporti.

Audi A4 allroad quattro: look total black

Per il 2023 anche la Audi A4 allroad quattro si arricchisce, con il pacchetto estetico Pro, dallo stile sportivo. Le finiture in nero lucido colorano la cornice del parabrezza, le barre al tetto, gli specchietti retrovisori e i terminali di scarico. Il look total black coinvolge anche la cornice del single frame, gli inserti delle prese d'aria anteriori, le cornici di estrattore e portellone ma anche gli elementi verticali e il listello tra i gruppi ottici posteriori.

In nero anche i quattro anelli all'avantreno e al retrotreno e la scritta "A4 allroad". Il model year 2023 della A4 allroad quattro trova anche nuove colorazioni: debuttano infatti il Grigio Chronos e Verde Disctrict, entrambi metallizzati.

Audi Q7 e Q8: nuove colorazioni

Lifting minore anche per i SUV high-end per la Casa di Ingolstadt: Audi Q7 e Audi Q8 2023 trovano tre nuove tinte carrozzeria: Argento Satellite, Blu Waitomo e Marrone Tamarindo, che sostituiscono le precedenti Argento Floret, Blu Galassia e Marrone Barrique. Anche gli interni evolvono, con nuove cuciture a contrasto lungo la plancia e rivestimenti in pelle e microfibra dinamica di serie per le versioni Sport, S e S line Plus.