La prossima generazione di Audi A4 dovrebbe debuttare nei prossimi mesi, con un progetto completamente nuovo, tanta tecnologia in più e motori elettrificati.

Un muletto è stato fotografato pochi giorni fa durante gli ultimi test su strada e dalle ultime immagini si notano la griglia più sottile che avevamo anticipato con il nostro rendering e un nuovo radar centrale per i sistemi ADAS.

Stile più sottile

Anche se ancora pesantemente camuffato, il muletto svela alcune delle forme della prossima A4 Avant, soprattutto per quanto riguarda il frontale. Con fari molto più sottili e affusolati, la nuova media tedesca dovrebbe avere uno stile più aerodinamico della precedente generazione, distaccandosi molto dall'attuale family feeling della Casa di Ingolstadt e abbracciando il nuovo design inaugurato con la Q4 e-tron.

Particolarità del frontale è la presenza di un nuovo radar per il cruise control adattivo posto in basso sulla calandra centrale, in luogo dei due radar laterali. Questo potrebbe lasciare intendere che sulla prossima Audi A4 saranno utilizzati dei sistemi di sicurezza completamente nuovi rispetto agli attuali, che prevedevano due radar al posto degli ormai non più utili fendinebbia.

Wagon

Protagonista delle ultime foto spia è una versione Avant della prossima Audi A4, quindi con carrozzeria station wagon, dotata di fari posteriori che sembrano non essere ancora definitivi e di due terminali di scarico veri. Quest'ultimo dettaglio potrebbe lasciare intendere la presenza di un motore sportivo sotto al cofano del muletto.

I motori

Audi dovrebbe continuare a proporre a listino motori termici per la nuova A4, benzina e diesel elettrificati con quest'ultimi che secondo i piani della Casa dovrebbero essere gli ultimi sviluppati dal Gruppo Volkswagen.

I piani di Audi verso una completa elettrificazione della gamma includeranno infatti anche la media A4, con una versione 100% elettrica che potrebbe arrivare anche con questa nuova generazione.

La Casa non ha ancora annunciato una data ufficiale di debutto della prossima generazione di A4, anche se voci vicine a Ingolstadt ma non ufficiali hanno anticipato che potrebbe essere svelata entro la fine del 2022 o l'inizio del 2023.