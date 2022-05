Il nome Design Edition non è nuovo in quel di Ingolstadt. Per Audi questa versione speciale ha sempre rappresentato il massimo dell'esclusività, con rivestimenti unici, dettagli esterni solitamente a contrasto e nuovi set di cerchi in lega specifici.

Proprio con queste stesse caratteristiche, debuttano negli Stati Uniti gli allestimenti Design Edition per Audi S6 e S7, ispirati nell'estetica alle più potenti RS, ma con colori a contrasto. Al momento manca la conferma ufficiale ma entrambe potrebbero arrivare anche in Europa con motore TDI.

Dettagli neri

La caratterizzazione più importante per gli allestimenti Design Edition di Audi S6 e S7 appare negli esterni. Qui nuovi cerchi da 21 pollici ispirati nel design a quelli da 22 pollici disponibili per le versioni RS si abbinano alle finiture color nero lucido, parte del pacchetto Exclusive della stessa Casa.

Al posteriore si nota subito il tetto a contrasto, sempre in nero per metà verniciato e per metà di vetro. Una trama scura ripresa da numerosi altri dettagli sparsi sulla carrozzeria, come per esempio il nuovo sottile spoiler al posteriore, incollato alla carrozzeria per la S6 e integrato per la S7, che in entrambi i casi risulta essere piuttosto sobrio.

Dentro come le RS

Le versioni Design Edition di Audi portano poi alcune novità anche all'interno. Qui gli allestitori della Casa hanno deciso di importare gran parte dei rivestimenti di volante, sedili e plancia dalle più potenti versioni RS, incluse le cuciture rosse a contrasto e il volante in Alcantara.

A spiccare a primo impatto visivo sono anche i numerosi optional presenti. Oltre al tetto apribile già menzionato, queste speciali versioni sono infatti state equipaggiate con la più potente evoluzione del sistema di infotainment MMI, con i sedili sportivi in pelle S a regolazione elettrica e con memorie e con il pacchetto di sistemi ADAS completo.

Per l'Europa diesel

Tutte le informazioni riguardo la meccanica delle due versioni fanno riferimento per il momento al solo mercato statunitense, quindi a veicoli dotati dei motori benzina V6 TFSI.

E' quasi certo però che per le corrispettive versioni europee delle due auto non dovrebbe essere modificato l'attuale powertrain, che vede il motore V6 TDI biturbo da 344 CV abbinato al cambio automatico ZF a 8 rapporti e alla trazione integrale Quattro.