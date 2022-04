Audi prosegue i lavori sulla Q6 e-tron, il nuovo SUV 100% elettrico che vedremo nella sua forma definitiva entro la fine del 2022. Recentemente, alcune foto spia ci hanno mostrato il frontale senza veli, mentre ora possiamo scoprire qualcosa in più dell’abitacolo. Diamo, quindi, un primo sguardo agli interni della Q6 e-tron.

Debuttano nuovi interni?

Gli interni che si vedono nelle foto spia sembrano essere ancora provvisori. Plancia e cruscotto sono ancora coperti da teli e adesivi, mentre sul parabrezza è sistemato un monitor per mostrare tutti i dati raccolti durante i test. Al centro si nota uno schermo a sbalzo, ma è difficile dire se questa soluzione verrà confermata anche nel modello di serie.

Tra le Audi elettriche, lo schermo a sbalzo rappresenterebbe una novità considerando che sia la e-tron GT che la Q4 e-tron sono equipaggiate con un infotainment integrato nella plancia.

Per il resto, viste le maggiori dimensioni della carrozzeria, ci aspettiamo una spaziosità interna superiore rispetto alla Q4 e-tron. Inoltre, proprio come il SUV medio, anche la Q6 potrebbe essere venduta nella variante Sportback con la “coda” per aumentare leggermente l’autonomia.

Le ipotesi su motori, prestazioni e prezzi

L’Audi Q6 e-tron condividerà la piattaforma con la Porsche Macan elettrica. Entrambi i SUV, infatti, nasceranno dall’architettura Premium Platform Electric (PPE) creata dalla collaborazione tra i due marchi. La nuova Audi sarà disponibile in diverse configurazioni con motore singolo o doppio e si parla anche di una scatenatissima versione RS con trazione integrale e 600 CV.

Naturalmente, le varianti più potenti daranno la precedenza alle prestazioni rinunciando in parte all’autonomia che dovrebbe comunque attestarsi almeno sui 400-450 km.

I prezzi di listino dovrebbero collocarsi a metà strada tra le Q4 e-tron e la e-tron (la cui nuova generazione potrebbe chiamarsi Q8 e-tron). Ci aspettiamo, quindi, un listino di partenza intorno ai 65-70 mila euro.