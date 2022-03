Finora, in oltre un anno di avvistamenti dell’Audi Q6 e-tron non siamo riusciti a scoprire il design definitivo del modello. Finalmente, però, con alcune nuove foto spia possiamo dare un primo sguardo al frontale del nuovo SUV elettrico della Casa tedesca.

La Q6 e-tron si svela solo parzialmente, ma tanto basta per immaginarci il resto delle linee che la caratterizzeranno e che vedremo definitivamente nel corso del 2022.

Sembra venuta dal futuro

Il “muso” della Q6 e-tron ha un look davvero futuristico e quasi da concept. La calandra Singleframe color argento occupa buona parte del frontale ed integra i vari sensori dei sistemi di assistenza alla guida. Ai lati troviamo i fari LED disposti su due livelli, con quelli superiori che fungono da luci di posizione e sono accesi in modo permanente.

Nella parte inferiore sono presenti due aperture trapezoidali che probabilmente inviano l’aria al pacco batteria e ai motori elettrici. Purtroppo, non abbiamo una visuale completa della fiancata e posteriore. Da precedenti avvistamenti, comunque, sappiamo che la “coda” si caratterizzerà per una sottile barra LED e una forma simile a quella della e-tron GT.

“Cugina” della Porsche Macan

La Q6 e-tron rappresenterà un modello importante per Audi dato che sarà il primo ad essere costruito sulla piattaforma Premium Platform Electric (PPE). L’architettura è stata sviluppata insieme a Porsche e darà vita anche alla nuova Macan elettrica, la quale avrà uno stile completamente diverso dalla “cugina” Audi.

Come si può intuire, la Q6 e-tron sarà posizionata più in alto nella gamma rispetto alla Q4 e-tron sia in termini di prezzi, dimensioni e motorizzazioni. A tal proposito, Audi dovrebbe proporre anche una variante RS da 600 CV con doppio motore elettrico e trazione integrale. Questo stesso powertrain potrebbe alimentare la tanto chiacchierata RS 6 Avant ad emissioni zero.