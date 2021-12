La gamma di Audi elettriche si allargherà presto con l’arrivo della Q6 e-tron. I test del SUV a batteria stanno proseguendo in Svezia e uno dei prototipi è stato “beccato” in piena fase di collaudo. Il nuovo avvistamento consente di scoprire qualche dettaglio in più dell’Audi, la quale dovrebbe mostrarsi in veste definitiva nel corso del 2022.

È quasi pronta

Come mostrano le nuove foto spia, l’intera carrozzeria della Q6 e-tron è avvolta dalle mimetizzazioni, ma le forme sono quelle che vedremo nel modello definitivo. Solo i fari anteriori e posteriori sono provvisori, così come la barra LED supplementare installata sopra la targa per muoversi con maggior sicurezza durante le tante ore al buio del Nord Europa.

Recentemente, Audi ha presentato la Q5 e-tron, un modello destinato esclusivamente al mercato cinese. Lo stile della Q6, però, dovrebbe staccarsi nettamente dalla Q5 e-tron e avvicinarsi di più alla più grande e-tron o alla più piccola Q4 e-tron. Le proporzioni, invece, dovrebbero essere simili a quelle della Q5 con motore termico. Parliamo, quindi, di circa 4,7 metri di lunghezza, 1,89 m di larghezza e 1,66 m di altezza.

Pronta un’RS da 600 CV?

L’Audi Q6 e-tron sarà uno dei primi modelli del Gruppo Volkswagen ad essere costruito sulla piattaforma PPE che, secondo la Casa, consentirà di ottenere uno spazio interno paragonabile a quello della più grande Q7.

Per quanto riguarda il powertrain, ci aspettiamo versioni a motore singolo e doppio. Il top di gamma potrebbe essere rappresentato da una variante RS con potenza di circa 600 CV e 830 Nm di coppia, anche se Audi non ha ancora confermato questi rumors.

I primi esemplari della Q6 e-tron usciranno dall’impianto di Ingolstadt nella seconda metà del 2022 e potrebbero raggiungere le concessionarie italiane nei primi mesi del 2023.