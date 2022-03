La Q5 è uno dei SUV di maggior successo per Audi e a breve verrà completamente rinnovata con la terza generazione. Uno dei primi prototipi è stato fotografato dalle nostre spie dandoci così la possibilità di vedere le prime novità riguardo allo stile della carrozzeria. In ogni caso, si tratta di uno sguardo parziale perché la Q5 dovrebbe debuttare solo nel corso del 2023.

Cresce nello stile e nelle dimensioni

La nuova Q5 sarà sviluppata sulla stessa piattaforma della futura A4, anch’essa impegnata in fase di test. A giudicare dalle foto, il SUV dovrebbe crescere leggermente di dimensioni. In particolare, l’Audi dovrebbe superare il modello attuale con 4,68 metri di lunghezza e gli 1,89 metri di larghezza, mentre potrebbe mantenere l’altezza di 1,66 metri.

Le nuove proporzioni dell’auto dovrebbero portare a una maggiore spaziosità dell’abitacolo e a una capacità di carico più elevata. È probabile, comunque, che venga offerta anche una variante Sportback con tetto più inclinato e linee ancora più sportive.

Entrambe le versioni saranno caratterizzate da una calandra Singleframe più grande, prese d’aria verticali e luci LED più angolate rispetto al modello attuale.

Le possibili motorizzazioni

Insieme alle novità estetiche, l’Audi Q5 punterà ancora di più sulla tecnologia e sulla connettività in termini di infotainment e sistemi di assistenza alla guida. Inoltre, la presenza del doppio scarico posteriore sul prototipo fa capire che anche nella prossima Audi troveremo dei motori termici.

Come per la nuova A4, è probabile che la Casa proponga dei powertrain elettrificati di tipo mild a benzina e diesel, mentre le versioni più potenti dovrebbero essere equipaggiate con un’alimentazione ibrida plug-in. Non sappiamo se l’SQ5 rimarrà mild hybrid diesel o se Audi oserà ancora di più presentando un’RS Q5, magari con la stessa configurazione ibrida plug-in prevista per la RS 4 Avant.

Infine, la gamma sarà arricchita anche dalla prima Q5 e-tron 100% elettrica, la quale dovrebbe essere completamente diversa da quella presentata di recente in Cina.