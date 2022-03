A distanza di quasi un anno dal debutto del concept al Salone di Shanghai, l’Audi A6 e-tron torna a far parlare di sé. L’elettrica derivata dalla celebre berlina media di Ingolstadt è coinvolta in una serie di test ed è stata immortalata dai nostri fotografi. Insieme alla tre volumi, potremmo vedere presto anche l’Avant, annunciata anch’essa da Audi con una serie di immagini teaser.

Un nuovo “sguardo”

Nelle foto spia scattate vicino ad una concessionaria Audi, l’A6 e-tron appare ancora interamente mimetizzata, ma le forme sembrano molto simili a quelle del prototipo. Anche su questo modello troviamo il frontale basso, un lunotto quasi da coupé e la coda raccolta. Una novità interessante riguarda i fari LED anteriori che appaiono sdoppiati, a differenza di quelli sottili montati dal concept.

L’A6 e-tron sarà costruita sulla piattaforma PPE (Premium Platform Electric) sviluppata in collaborazione con Porsche. L’architettura sarà alla base di una serie di modelli a batteria, tra cui anche l’Audi Q6 e-tron e la Porsche Macan EV.

I dettagli sul powertrain del modello di serie non sono ancora stati annunciati, ma ci possiamo aspettare valori simili a quelli del prototipo. La berlina tedesca dovrebbe essere equipaggiata con due motori elettrici per una potenza totale di 476 CV e 800 Nm di coppia e toccare i 700 km di autonomia. Il concept era capace di un’accelerazione 0-100 km/h in meno di 4 secondi e di ricaricarsi da 0 all’80% in circa 25 minuti.

C’è anche l’A6 Avant elettrica

Insieme a questi modelli, Audi dovrebbe lanciare l’A6 Avant e-tron. La famigliare elettrica è stata anticipata da una serie di teaser che mostrano un design molto simile alla berlina. Non sappiamo se Audi ha intenzione davvero di lanciare una versione elettrica di serie dell’Avant (un segmento, quello delle station wagon, poco frequentato dai modelli ad emissioni zero).

Se così fosse, comunque, è lecito aspettarsi powertrain con potenza sempre intorno ai 400-500 CV. E non è escluso in un secondo momento l’arrivo di una variante RS capace di sfoderare prestazioni ancora più esaltati rispetto alle controparti con motore termico.