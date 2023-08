La nuova Audi Q5 è quasi pronta. Poche ore fa i nostri fotografi sul campo hanno immortalato alcuni esemplari quasi definitivi intenti a compiere gli ultimi test su strada.

Grazie alla presenza del sistema di scarico a quattro uscite, è possibile ipotizzare che si tratti della versione sportiva SQ5, forse però non più dotata del 3.0 V6 TDI biturbo a causa delle emissioni e dell'Euro 7. Scopriamo tutti i dettagli.

La più sportiva

L'Audi SQ5 - proprio come per l'attuale generazione - dovrebbe essere la versione più sportiva in gamma del SUV di Ingolstadt. Grazie a un assetto decisamente più basso rispetto a un normale crossover, il nuovo modello sembrerebbe avere un aspetto più simile a quello di una hatchback sovradimensionata che di un'auto a ruote alte.

Nuova Audi, le foto spia del posteriore

Come tipico di Audi, lo stile sembrerebbe essere evolutivo rispetto all'attuale, con alcuni spunti di design che sembrerebbero essere stati derivati dalla Q4 E-Tron.

Anche con il pesante wrapping mimetico appare chiaro il radicale cambiamento apportato dai designer nella parte posteriore dell'auto, dove il massiccio portellone a conchiglia sembrerebbe non essere più presente (con la nuova apertura che potrebbe essere dunque un po' più stretta).

Nuova Audi SQ5, le foto spia del profilo

Interni rivoluzionati

In questa ultima tornata di immagini i nostri fotografi non hanno potuto sbirciare all'interno dell'auto, tuttavia i prototipi precedenti avevano rivelato alcuni cambiamenti sostanziali nello stile del cruscotto.

Sui nuovi prodotti, infatti, sembrerebbe proprio che Audi abbia intenzione di installare un nuovo grande sistema di infotainment simile a un tablet, affiancato da un display digitale rettangolare per il conducente, non più perfettamente integrato nel cruscotto.

La console centrale, tuttavia, potrebbe ancora ospitare alcuni comandi convenzionali, oltre a uno stemma "Quattro" insolitamente grande, posizionato tra lo schermo principale e le bocchette d'aria centrali.

Nuova Audi Q5, gli interni camuffati

Motori ignoti

Per quanto riguarda la meccanica, infine, non ci sono ancora certezze in merito al motore della prossima SQ5, che dunque potrebbe abbandonare l'iconico 3.0 V6 TDI biturbo. Quel che è certo, tuttavia, è che questa sarà sicuramente l'ultima generazione del SUV a offrire motori a combustione.

Audi ha chiarito che lancerà le sue ultime auto con motore termico nel 2025, mentre dal 2026 in poi saranno solo elettriche. Nel 2033, il marchio premium di Ingolstadt porrà fine alla produzione di auto a benzina/diesel.