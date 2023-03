Per l’Audi Q5 si avvicina il momento di una nuova generazione. Il SUV medio di Ingolstadt cambierà forme e interni e riceverà nuove motorizzazioni elettrificate per restare al passo coi tempi e continuare a essere un serio contendente per BMW X3 e Mercedes GLC.

Dopo le foto e i video spia degli scorsi mesi, è il momento di dare un’occhiata all’aspetto della nuova Audi nel nostro esclusivo render.

Prende spunto dalle elettriche

La nuova Q5 adotterà uno stile ancora più muscoloso e aggressivo e fortemente imparentato con gli ultimi modelli (soprattutto elettrici) della Casa tedesca. La calandra singleframe dovrebbe diventare ancora più larga, con un look non troppo lontano da quello della Q4 e-tron. I fari con tecnologia matrix LED potrebbero farsi più sottili e ricevere una nuova serie di animazioni personalizzabili anche attraverso l'infotainment.

Ci immaginiamo anche delle fiancate ancora più robuste per far spazio a cerchi in lega di dimensioni generose, forse fino a 21" nelle varianti e negli allestimenti più sportivi.

Audi Q5 (2023), il render di Motor1.com

Il design potrebbe variare leggermente tra le versioni SUV e Sportback, anche se quest'ultima - caratterizzata da un lunotto inclinato quasi da coupé - non è stata confermata ufficialmente da Audi. In ogni caso, le dimensioni potrebbero crescere di alcuni centimetri, portando la lunghezza totale intorno ai 4,75 metri dando così importanti vantaggi all'abitabilità e allo spazio per i bagagli.

Novità importanti anche per l’abitacolo che riceverà una plancia inedita. Nelle prime foto spia si vedono un display centrale a sbalzo e una disposizione dei comandi diversa, mentre il volante a quattro razze sembra fortemente imparentato con quello di altre elettriche, come Q4 e-tron e Q8 e-tron.

Occhi puntati sulle mild hybrid e le ibride plug-in

Arrivando alle motorizzazioni, da Audi non sono ancora arrivate informazioni ufficiali. Appare scontato, comunque, come sulla nuova Q5 verranno proposte versioni mild hybrid a benzina e diesel, mentre le varianti più potenti utilizzeranno un powertrain ibrido plug-in.

Le foto spia della nuova Audi Q5

Tra queste ultime potrebbe esserci anche la RS Q5 (finora mai prodotta da Audi), che potrebbe adottare una configurazione elettrificata basata sul 5 cilindri o su un V6.

Infine, dovrebbe esserci spazio per una versione 100% elettrica che potrebbe chiamarsi Q6 e-tron. Secondo alcuni rumors, infatti, la nomenclatura della Casa cambierà nei prossimi anni assegnando i numeri dispari ai modelli con motore termico e quelli pari alle elettriche.