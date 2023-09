L’Audi Q8 si aggiorna. Il filante e imponente SUV tedesco riceve un restyling di metà carriera che riguarda essenzialmente l’estetica e la dotazione dell’abitacolo. Poche le novità per le motorizzazioni, con la sostanziale conferma delle versioni mild hybrid diesel e benzina, inclusa la SQ8.

La commercializzazione inizia a settembre con prezzi di partenza intorno ai 90.000 euro per le versioni diesel 45 TDI con trazione integrale quattro.

Questione di dettagli

La Q8 restyling si riconosce per la calandra Singleframe ottagonale coi nuovi listelli verticali. Naturalmente, gli inserti nella carrozzeria cambiano a seconda dell’allestimento scelto, con le S line e le S pure che hanno un look più cattivo.

Audi Q8 restyling, la nuova colorazione Sakhir Gold

Nuovi anche i terminali di scarico e le prese d’aria aggiuntive nel paraurti anteriore, mentre le luci HD Matrix LED (con un fascio laser che si attiva superati i 70 all’ora aumentando progressivamente la superficie illuminata) hanno un nuovo disegno. Stessa cosa per i fanali posteriori, caratterizzati per la prima volta dalle luci OLED.

Interni e motori

Per l’abitacolo dell'Audi si possono scegliere nove personalizzazioni, tra cui le modanature in alluminio e in carbonio. Tra le finiture metalliche per i dettagli interni debuttano il Sakhir Gold, l’Ascari Blue e il Chili Red, mentre l’infotainment può integrare app di terze parti come Spotify e Amazon Music.

Audi Q8 restyling, gli interni

Arrivando alle motorizzazioni, la Q8 è sempre disponibile nelle versioni diesel mild hybrid 45 TDI e 50 TDI rispettivamente da 231 CV e 500 Nm e 286 CV e 600 Nm, con la prima che scatta da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi, mentre la seconda in 6,1 secondi.

La mild hybrid a benzina 55 TFSI è spinta da un 3.0 sei cilindri da 340 CV e 500 Nm, mentre la SQ8 TFSI utilizza un 4.0 TFSI V8 da 507 CV e 770 Nm. Nessuna novità, invece, per le varianti ibride plug-in e RS Q8, che dovrebbero entrare in listino nei prossimi mesi.