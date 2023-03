Audi si sta preparando a una serie di novità interessanti nei prossimi anni. Il cambiamento più importante riguarderà l'intera nomenclatura, che porterà il marchio a identificare i modelli con motori termici con numeri dispari e quelli puramente elettrici con dei numeri pari.

È per questa ragione che l’A4 Avant diventerà l’A5 Avant, inaugurando così un nuovo corso del brand. L’iconica famigliare tedesca, però, non sarà la sola A5.

Si fa ancora più sportiva

Dalla Germania sono arrivate le prime foto spia di quella che sembra a tutti gli effetti un’A5 Sportback. A tal proposito, l’indizio più chiaro è nella linea del portellone, molto più da coupé rispetto al design regolare e tradizionale dell’A4/A5 berlina (di cui parleremo meglio tra poco).

Nuova Audi A5 Sportback, le prime foto spia Il lunotto inclinato è tipico dell'Audi A5 Sportback

Anche se l’Audi è completamente mimetizzata e anche se questo è il primo vero avvistamento su strada, l’A5 Sportback appare in veste definitiva. Sul prototipo si vedono già i nuovi fari LED, mentre calandra e mascherina non hanno pannelli e camuffature particolari.

Nuova Audi A4 Avant, le foto spia degli interni

Purtroppo, non ci sono immagini dell’abitacolo, ma è molto probabile che la Sportback condivida la strumentazione dell’Avant vista alcuni mesi fa. Anche sulla berlina-coupé, quindi, dovremmo trovare un nuovo sistema d’infotainment a sbalzo e un quadro strumenti interamente ridisegnato, oltre a un’ulteriore riduzione dei comandi fisici sulla plancia.

Nubi sul futuro dell’A4 berlina?

Il fatto che finora non si sia ancora vista un’A4/A5 berlina alimenta ancora di più i rumors che parlano di un possibile taglio per la classica tre volumi di Ingolstadt. La Casa non conferma queste voci e l’unico modo per scoprirlo sarà aspettare i prossimi mesi quando verrà svelata l’intera nuova famiglia di A5.

Nuova Audi A4 Avant, il render di Motor1.com

Le due nuove Audi si baseranno su un’evoluzione della piattaforma MLB e saranno le ultime generazioni a equipaggiare dei motori termici. Al lancio, A5 Sportback e Avant dovrebbero essere a disposizione con una nuova serie di propulsori a benzina e diesel mild hybrid e diverse versoini ibride plug-in, tra cui una possibile RS.