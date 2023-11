Il 2023 è stato l'anno dell'esordio per il costruttore cinese di auto elettriche BYD, che chiude l'anno con all'attivo i primi showroom e un listino comprendente ben quattro modelli, uno dei quali, la berlina Seal, in arrivo a tutti gli effetti sulle strade tra fine anno e l'inizio del 2024.

Si tratta però soltanto dell'inizio, perché la gamma promette di arricchirsi parecchio e velocemente, e la prima candidata a ingrossare le fila sembra essere la Seal U, un SUV medio compatto imparentato proprio con la Seal.

Ecco le novità BYD in arrivo nel 2023.

BYD Seal

Considerata una delle più accreditate sfidanti per la Tesla Model 3, la BYD Seal è una berlina di 4,80 metri con passo di 2,92 e uno stile asciutto e filante che nasconde un CX da appena 0,219, mentre il bagagliaio offre 400 litri esatti a cui si aggiunge un vano anteriore da altri 53 litri e gli interni uno schermo touch da 15,4".

BYD Seal, la prova su strada

Parlando di motori, la BYD Seal offre due versioni, entrambe con batteria da 82,5 kWh ricaricabile in AC a 11 kW e in CC fino a 150 kW: il modello base Design ha un motore posteriore da 313 CV e autonomia di 570 km, mentre la Integrale Excellence AWD ha due motori e percorre fino a 520 km con una ricarica. Già lanciata con un prezzo base di 46.890 euro, sarà in consegna già entro la fine del 2023.

Nome BYD Seal Carrozzeria Berlina a quattro porte Motori Elettrici Data di arrivo Fine 2023-inizio 2024 Prezzi Da 46.890 a 49.390 euro

BYD Seal U

Un po' controcorrente rispetto alla tendenza odierna, la gamma BYD è per il momento povera di SUV, con la sola Atto 3 a rappresentare le opzioni a ruote alte in mezzo a due berline e una compatta. A ristabilire gli equilibri arriverà nel corso del 2024 Seal U, un modello di taglia media lungo 4,79 metri, largo 1,89 m e alto 1,67 m, con un passo di 2,77 metri, bagagliaio da 552 litri e interni dominati da un display da 15,6".

BYD Seal U

BYD Seal U offrirà batterie da 71,8 kWh e 87 kWh e un motore da 218 CV (ma non è improbabile una variante a doppio motore e trazione integrale) per un'autonomia massima nel ciclo WLTP che arriva a circa 500 km. Ulteriori dettagli su velocità massima e accelerazione 0-100 verranno svelati nei mesi precedenti al lancio ufficiale, che dovrebbe avvenire per la seconda metà del 2024.