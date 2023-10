La BMW M3 Touring ha debuttato nel 2022 e, in poco più di un anno, si è già affermata come una delle famigliari da sogno per tantissimi automobilisti. Ora, la super wagon sembra pronta a una prima evoluzione, con un restyling che potrebbe arrivare nel corso del 2024 per aggiornare l’estetica e la dotazione.

A confermarlo c’è una nuova serie di foto spia, che mettono in evidenza le zone della carrozzeria su cui si concentreranno i cambiamenti.

Ritocchi leggeri

Le mimetizzazioni si ritrovano solamente nel frontale, con un wrapping che avvolge cofano, paraurti e fari. Per il momento, è difficile notare le leggere modifiche estetiche a cui andrà incontro la M3 Touring, anche se possiamo immaginare un aggiornamento alla grafica dei fari e una nuova disposizione delle prese d’aria.

BMW M3 Touring, le nuove foto spia del restyling

Al pacchetto di novità della BMW potremmo aggiungere un nuovo stile per i cerchi in lega e qualche nuova verniciatura per rendere ancora più personalizzabile il look della M3 Touring.

Nell’abitacolo dovremmo ritrovare qualche nuova grafica per quadro strumenti e infotainment e nuove scelte per i rivestimenti e le colorazioni della selleria.

E se fosse la CS?

C’è anche da dire che queste foto spia potrebbero non riguardare tanto il restyling, quanto una versione CS. Alcuni rumors riportati di recente su BMW Blog, infatti, parlano di una variante alleggerita della M3 Touring in arrivo intorno al 2025.

BMW M3 Touring, le nuove foto spia del restyling

Se le voci fossero confermate, questa BMW si distinguerebbe per le numerose componenti in fibra di carbonio, un’estetica generalmente ancora più aggressiva e un 3.0 sei cilindri biturbo portato fino a 550 CV e 650 Nm. Numeri identici, quindi, alla M3 CS a berlina, che scatta da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e supera i 300 km/h di velocità massima.