"Station wagon". La carrozzeria più noiosa, piatta e meno entusiasmante che c'è, vero? Beh, forse per qualcuno, ma non di certo se si pensa alla regina indiscussa delle familiari ad alte prestazioni, l'iconica Audi RS 6.

Solo che, ora, le cose sono cambiate. Il dominio assoluto della A6 più pepata potrebbe essere in serio pericolo, minacciato da un nuovo oggetto dei desideri per tutti coloro che vogliono il massimo sia per i bagagli che per le prestazioni. È arrivata la nuova BMW M3 Touring e la sfida tra le wagon più sportive del mondo è appena cominciata. Appartengono a categorie diverse, certo, ma la filosofia alla base è la stessa. Dunque la domanda sorge spontanea: qual è la più cattiva?

Con tutta la famiglia, a tutta velocità

L'abbiamo detto all'inizio, RS 6 e M3 Touring appartengono a categoria diverse (segmento E la prima, D la seconda). Tante le differenze, ma tanti anche i punti di contatto.

L’Audi RS 6 può vantare sotto al cofano un 4.0 V8 capace di erogare 600 CV e 800 Nm. La trazione è integrale permanente con ripartizione variabile, scatta da 0 a 100 km/h in appena 3,6 secondi e raggiunge i 250, 280 o 305 km/h di velocità di punta a seconda del pacchetto che si sceglie in fase di configurazione. E trazione integrale permanente. Il tutto, per un peso di circa 2 tonnellate.

La BMW M3 Touring è più compatta ed è spinta da un 3.0 6 cilindri in linea, l'iconico propulsore dell'Elica, che qui tocca i 510 CV e 650 Nm. Meno potente dunque, ma grazie anche a un peso inferiore di circa 200 kg - siamo a quota 1.800 kg - lo 0-100 km/h si percorre nello stesso tempo: 3,6". Anche qui la velocità di punta è limitata a 250 km/h, ma può salire a 280 km/h come optional.

Andando oltre ai "freddi" numeri, entrambe le wagon incarnano lo stato dell'arte di una tecnica votata, però, a dare due anime differenti. La RS 6 è un incrociatore stradale studiato per essere il più affilato e veloce possibile, mordendo l'asfalto con la trazione integrale quattro e il suo differenziale centrale autobloccante. Un secondo differenziale posteriore opzionale riduce il sottosterzo e aumenta l'agilità, aiutato anche da un sistema di Torque Vectoring gestito dall'enorme impianto frenante carboceramico. Senza dimenticare, poi, le quattro ruote sterzanti.

La BMW M3 Touring, invece, da buona tradizione del marchio, ama anche andare di traverso, eccome. La sua trazione integrale, infatti, così come tutti i parametri dell'auto, è personalizzabile attraverso una sofisticatissima elettronica. E così, magicamente, la coppia viene trasmessa al 100% dietro. Roba da finire le gomme molto velocemente. Un'altra chicca, poi, l'impianto frenante a controllo elettronico.

Insomma, di cattiveria ne hanno veramente il bagagliaio pieno entrambe e, come avrete capito dal video, sono due auto capaci di sposarsi a due filosofie di guida diverse, e per questo o le si ama o le si odia. Dunque, qual è il vostro verdetto? Aspettiamo i commenti, non prima però di avervi lasciato alle schede tecniche di queste familiari arrabbiate.

Audi RS 6, la scheda tecnica

Lunghezza 4,99 m Larghezza 1,95 m Altezza 1,46 m Passo 2,93 m Motore V8 biturbo mild-hybrid Cambio Automatico 8 marce Potenza/Coppia 600 CV - 800 Nm Velocità max 305 km/h 0-100 km/h 3,6" Bagagliaio 565 / 1.680 litri Prezzo base 138.000 euro

BMW M3 Touring, la scheda tecnica