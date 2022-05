Meccanica ancora più raffinata, sound più coinvolgente, estetica leggermente modificata e tachimetro col limite spostato più in alto: ecco le principali novità dei Competition Pack e Competition Pack Plus dedicati alle Audi RS 4 Avant, RS 5 Sportback ed RS 5 Coupé, le medie mosse dal V6 di 2,9 litri da 450 CV e 600 Nm di coppia.

Proprio il motore è tra i protagonisti grazie a una nuova centralina che, in modalità Dynamic, lo spreme ancora più a fondo con un'erogazione fulminea, grazie anche alle modifiche apportate al software di gestione della trasmissione (tiptronic a 8 rapporti), a regalare tempi di innesto ridotti. Il risultato è uno 0-100 limato, 3,9" per la RS 4 e 3,8" per la RS 5, e limitatore portato a 290 km/h, 10 in più rispetto alle versioni "normali".

Più affilate

Come detto le modifiche sono anche meccaniche e, per il Competition Pack Plus, comprendono nuovi ammortizzatori a ghiera regolabili manualmente, così da abbassare di altri 10 mm le RS 4 Avant ed RS 5, più altri 10 agendo direttamente sulle ghiere. Un assetto ancor più vicino al terreno e con una taratura ancora più rigida, così come più rigide sono le barre antirollio.

Cambia anche la taratura dello sterzo, ancora più diretto grazie a un rapporto che passa da 15,9:1 a 13,1:1, così da essere ancora più diretto e reattivo. Infine gli ingegneri Audi hanno ritoccato sia il differenziale centrale autobloccante, così da privilegiare l'asse posteriore retrotreno, sia quello posteriore, per ridurre ulteriormente il sottosterzo.

Ma su un'auto sportiva anche l'orecchio vuole la sua parte e così ecco il nuovo impianto di scarico sportivo RS plus, dotato di terminali in nero opaco e 8 kg in meno grazie a un minor uso di materiali fonoassorbenti, a regalare un sound ancora più profondo.

A richiesta si possono poi avere pneumatici Pirelli P Zero Corsa e impianto frenante carboceramico.

Le dotazioni

Le Audi RS 4 Avant, RS 5 Sportback ed RS 5 Coupé con pacchetti Competition e Competition Plus si distinguono per sedili sportivi in microfibra Dinamica e pelle Nappa, logo Audi e nome modello in nero lucido, cerchi in lega neri da 20" e luci LED Audi Matrix per la RS 4 e laser LED per la RS 5.