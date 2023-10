Sulla carta, la lista delle novità di Ferrari per il 2024 appare più corta di quella dell'annata precedente, almeno stando alle informazioni disponibili ad oggi, ma certamente non lo è nella sostanza perché i due debutti attesi da parte del Cavallino, al netto di aggiornamenti e one-off che non mancheranno di certo, sono decisamente importanti.

Infranto un altro tabù con l'affascinante Purosangue e in attesa della prima elettrica che vedremo soltanto nel 2025, Ferrari si prepara infatti a mostrare gli eredi di due modelli emblematici: nel 2024 arriverà infatti la nuova hypercar, la sportiva "assoluta" che continuerà la tradizione delle supercar dopo la LaFerrari. Prima ancora, dovremmo conoscere nome, aspetto e caratteristiche del modello che rimpiazzerà la 812 Superfast.

Ecco dunque le novità Ferrari 2024:

Ferrari GT V12

Può darsi che venga addirittura mostrata prima della fine del 2023, quel che è certo è che la nuova GT con motore V12, un modello che affonda le sue radici nella storia della casa di Maranello sin dalle origini, sarà la prima ad arrivare nel 2024.

I timori sul pensionamento del motore a 12 cilindri sono stati allontananti dalla Purosangue, quindi ora ci si aspetta che Ferrari continui a giocare la carta del suo motore più classico e prestigioso ancora almeno per qualche anno. Infatti, gli esemplari mascherati sorpresi in prova intorno a Maranello, di cui uno con una finta carrozzeria della Roma, sembrano ancora dotati oltre ogni dubbio del V12.

Nuova Ferrari V12, le foto spia

Non è affatto da escludersi che stavolta arrivi l'elettrificazione, quindi che anche questo modello diventi ibrido, come accaduto ad alcuni nobili rivali come la Lamborghini Revuelto. Non dovrebbero comunque passare troppo mesi prima che Ferrari ci dia la risposta ufficiale.

Nome Ferrari GT V12 (non confermato) Carrozzeria Berlinetta 2 posti Motore Benzina V12 o V12 ibrido plug-in Data di arrivo Prima metà 2024 Prezzi -

Ferrari 499 Stradale

La strepitosa vittoria della 499P alla 24 Ore di Le Mans 2023 non ha fatto che aumentare l'attesa per l'arrivo del nuovo bolide stradale erede della LaFerrari. Come ha dichiarato lo stesso presidente di Ferrari John Elkann, la vittoriosa auto da competizione è anche un laboratorio tecnologico per le soluzioni da trasferire su strada.

Nuova foto spia della hypercar Ferrari

Proprio pensando a questo legame, non è improbabile che Ferrari scelga per il debutto una data vicina a quella del primo anniversario della vittoria a Le Mans, quindi il giugno prossimo. Quanto all'aspetto tecnico, i prototipi mascherati spiccavano per la presenza di una sola coppia di terminali di scarico, il che fa pensare alla presenza di un motore a benzina relativamente piccolo, probabilmente un V6 biturbo come quello della 296, con un potente supporto elettrico.