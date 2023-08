Il nuovo e-buiding della Ferrari a Maranello sarà pronto a metà 2024. Un impianto "allo stato dell'arte" per quanto riguarda la sostenibilità, alimentato con energia "rinnovabile" ed estremamente "flessibile".

Il che significa che non sarà riservato solo alla produzione di auto sportive a batteria, la prima delle quali, l'attesissima elettrica pura del Cavallino, verrà presentata "nel quarto trimestre del 2025".

'Very, very strong', 'flexibility' e 'personalization' sono state la espressioni più ricorrenti nella conference call di oggi (ovviamente in inglese), con l'amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, e il direttore finanziario, Antonio Picca Piccon.

Purosangue, riaperti gli ordini per il 2026

Il 'molto, molto forte' (very, very strong), oltre che all'andamento dei conti semetrali e, in particolare, di quelli del secondo trimestre, si riferisce all'interesse dei clienti top per la SF90 XX e agli ordini, riaperti per "l'intero 2026", della Purosangue.

Ferrari SF90 XX Stradale

Le consegne della prima SUV-non SUV di Maranello sono iniziate nel secondo trimestre di quest'anno e, ha detto Vigna, si prevede che accelereranno nella seconda parte del 2023, rimanendo comunque "al di sotto del 10%" della produzione totale della Ferrari. "La domanda continua a essere alta e stiamo raccogliendo ordini per la coda finale", ha aggiunto, "visto che dopo il lancio la Purosangue ha ricevuto manifestazioni di interesse 4-5 volte superiori a quanto ci saremmo attesi".

Ferrari Purosangue

Come più volte sottolineato da Maranello, la scelta strategica della Casa è quella non solo di vendere un'auto in meno di quanto richiesto dal mercato, ma anche di non eccedere con la Purosangue il 20% delle consegne totali della Ferrari.

Flessibilità è la parola d'ordine

La 'flessibilità' (flexibility) è industriale e produttiva. E non solo. Riguarda anche le strategie commerciali, visto che l'impatto dell'inflazione potrebbe farsi sentire sui margini ("che vogliamo mantenere"), ma va gestito "con molta cautela" per non incidere sul portafoglio clienti, che è una delle risorse più preziose della Ferrari.

Ferrari Roma Spider

La 'personalizzazione' (personallization) è stato in questa prima parte dell'anno uno degli "elementi cardine" per l'andamento record dei conti di Maranello, grazie anche al carbon look, "un trend che vogliamo continuare a scoprire".

Ferrari si sta quindi dirigendo sempre di più sulla strada della sartoria automobilistica di livello top, confermando la filosofia già espressa al momento della quotazione: una Casa paragonabile in Borsa non agli altri costruttori, ma ai colossi mondiali del lusso come LVMH o Richemont.