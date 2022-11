Non è un SUV, anche dei SUV ha gran parte dei connotati. Ma non chiamatela così perché la Ferrari Purosangue è ben altro. Una sportiva come in Maranello le sanno fare, semplicemente più pratica e alta rispetto a ogni altro modello che abbia mai sfoggiato il mitico Cavallino Rampante.

A differenza degli altri SUV (anche se non è un SUV) di qualsiasi brand del Pianeta, dai generalisti a quelli di super lusso, la Purosangue non porterà sulle spalle il compito di far impennare le vendite del brand. Un concetto più volte espresso dai vertici Ferrari e ribadito oggi in occasione della presentazione dei risultati (in crescita) del terzo trimestre 2022. Questo nonostante "gli ordini siano andati ben oltre le migliori aspettative".

Quota 20

"La Ferrari Purosangue resterà un'auto normale che non raddoppierà la produzione" ha dichiarato l'ad di Ferrari, Benedetto Vigna, sottolineando nella conference call come il (non) SUV di Maranello non supererà il 20% della produzione totale. E se il trend di crescita rispetto al 2021 rimarrà lo stesso ciò significa che nel 2023 (primo anno di piena produzione della Purosangue) la produzione sarà al massimo di 2.650 unità. Non una di più, non una di meno.

Come detto una filosofia ben differente rispetto a quella di Lamborghini, per rimanere nella Motor Valley, che con la Urus ha avuto un boost di vendite mai registrato prima, facendo diventare il SUV del Toro la Lambo più venduta di tutti i tempi in pochissimo tempo.

E la Purosangue elettrica arriverà? Qui bocche cucite e piani top secret. Sappiamo solo che Ferrari "userà la tecnologia per tenere il cliente al centro". In quel di Maranello stanno lavorando da tempo sull'elettrico - la prima Ferrari a batterie arriverà nel 2025 - ma ancora non conosciamo nome o stile del modello. Potrebbe essere una hypercar o proprio la versione emissioni zero della Purosangue. O altro ancora.

La Ferrari Purosangue vista da vicino

Da Le Mans alla strada

E a proposito di hypercar, durante la sessione di domande e risposte gli uomini di Ferrari hanno parlato della 499P, monoposto che nel 2023 segnerà il ritorno del Cavallino nella classe regina del campionato Endurance, con la vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans nel mirino. Un modello che ha pescato dalla 296 GTB per quanto riguarda il powertrain ibrido, riveduto e corretto, per il quale potrebbe esserci poi un futuro da modello stradale super esclusivo, sulla scia della Ferrari LaFerrari.

Ferrari 499P

"Ferrari è capace di utilizzare tutto quello che viene sviluppato dalla Scuderia" hanno commentato. Volere è potere quindi, e di certo in Ferrari la voglia di sfoderare un'auto che sia il punto di arrivo dell'esperienza maturata nel motorsport è sempre forte.

Il brand del Cavallino, dopo un ulteriore andamento positivo dei conti (nel terzo trimestre 2022 ha registrato un utile netto di 228 milioni di euro, +10% rispetto a un anno fa, con i ricavi saliti del 18,7% a 1,25 miliardi di euro e le consegne di vetture del 15,9% a 3.188 unità), ha rivisto al rialzo le previsioni di ricavi per fine anno, portandole da 4,9 a 5 miliardi.