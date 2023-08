La Ferrari continua a correre e si conferma la Casa auto regina assoluta dei profitti. I conti del secondo trimestre, nonostante un mini-calo delle vendite (-63 unità a quota 3.392 unità), evidenziano valori record di redditività: il margine ebit, cioè sul risultato operativo - i "soldi" fatti con l'attività caratteristica -, è salito quasi al 30% (29,7%) dal 25% dello stesso periodo 2022.

In pratica, è come se da ogni euro di vendita Maranello ricavasse 29,7 centesimi prima di pagare le tasse ed eventuali oneri finanziari. Un dato senza paragoni nel settore automotive globale (la media lo scorso anno era del 7,6%).

L'amministratore delegato dellla Ferrari, Benedetto Vigna, ha commentato così i conti del Cavallino:

"Il secondo trimestre si è chiuso con dei risultati finanziari eccezionali, contraddistinti da elevata marginalità. Le consegne nel periodo riflettono un ricco mix prodotti, mentre continuiamo a gestire un portafoglio ordini molto forte in tutte le aree geografiche. La decisione di rivedere al rialzo la guidance è stata sostenuta in particolare da un contributo delle personalizzazioni sorprendente. L’innovazione è al centro di Ferrari e continua a trainare la nostra crescita e risultati, come l’indimenticabile vittoria a Le Mans ".